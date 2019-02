Szwedki w sztafecie odebrało złoto Norweżkom

Reprezentacja Szwecji wywalczy豉 z這ty medal mistrzostw wiata w biegu sztafetowym 4x5 km. Srebro wywalczy造 Norwe磬i, a br頊 Rosjanki - podaje Onet. Polki w sk豉dzie Justyna Kowalczyk, Monika Skinder, Izabela Marcisz i Urszula 皻ocha zaj窸y trzynaste miejsce.

Sztafeta 4x5 km by豉 kolejn okazj dla reprezentantek Polski na zaprezentowanie si na trasie biegowej. - W planach, kt鏎e z這篡limy w ministerstwie sportu za這篡limy miejsca od 8 do 12. 茳me to bardzo optymistyczny wariant. Z kolei pozycja dwunasta to taka, na kt鏎 nas realnie sta. Wszystko ni瞠j b璠zie pora磬 - m闚i豉 przed biegiem Justyna Kowalczyk.

Najlepsza polska biegaczka startowa豉 w weekend w sztafecie sprinterskiej i wraz z Monik Skinder awansowa豉 do fina逝. Finalnie Polki zaj窸y dziesi靖e miejsce. Teraz zn闚 Kowalczyk chcia豉 pom鏂 polskim biegaczkom w uzyskaniu dobrej lokaty. Polki mia造 wystartowa w sk豉dzie: Justyna Kowalczyk, Monika Skinder, Izabela Marcisz i Urszula 皻ocha.

Monika Skinder zacz窸a spokojnie i po kilometrze traci豉 5,1 sekundy do Victorii Carl z Niemiec. Potem by這 ju troch gorzej. W po這wie dystansu Polka traci豉 do liderki ponad 22 sekundy i by豉 pi皻nasta. Na kolejnym pomiarze Skinder spad豉 na przedostatnie miejsce, a w strefie zmian strata Bia這-Czerwonych wynosi豉 ju 2 minuty i 4 sekundy. Na prowadzeniu by造 Rosjanki, kt鏎e wyprzedza造 Szwedki o 0,2 sekundy - relacjonuje Onet.

Na drug zmian w polskiej ekipie wybieg豉 Justyna Kowalczyk. Polka na pierwszym kilometrze odrobi豉 ponad dziesi耩 sekund straty, ale nadal by豉 przedostatnia. Za nami plasowa造 si tylko Ukrainki. Po 7,5 km strata Polek do Kazachstanu wynosi豉 32 sekundy. Na prowadzeniu by豉 reprezentacja Norwegii. Po kolejnym kilometrze Kowalczyk traci豉 do wyprzedzaj鉍ych j rywalek ju tylko 6 sekund. W strefie zmian prowadzi豉 Szwecja, kt鏎a mia豉 a 46 sekund przewagi nad Norwegi. Jeszcze wi璚ej traci造 Niemki. Polki awansowa造 na czternaste miejsce.

Na kolejn zmian wybieg豉 Izabela Marcisz. W po這wie swojego dystansu utrzyma豉 ona czternast lokat i mia豉 sze sekund straty do Japonii. Na prowadzeniu utrzyma豉 si Szwecja, ale jej przewaga wynosi豉 ju tylko p馧 sekundy. Na kolejnym kilometrze Marcisz awansowa豉 na jedenaste miejsce. W strefie zmian Polka by豉 jedenasta, a do Czeszek traci豉 tylko cztery sekundy. Na prowadzeniu utrzyma造 si Szwedki.

Na ostatni zmian w polskiej ekipie pobieg豉 Urszula 皻ocha, kt鏎a na pierwszym kilometrze wyprzedzi豉 Czeszk. W po這wie dystansu Polka utrzyma豉 dziesi靖 lokat, a po 18,5 km jej strata do S這wenek wynosi豉 28 sekund. Na met 皻ocha wbieg豉 jako trzynasta. W ko鎍闚ce Polka da豉 si wyprzedzi Szwajcarkom, Czeszkom i Kanadyjkom. Z這ty medal wywalczy豉 reprezentacja Szwecji, kt鏎a o 3,1 sekundy wyprzedzi豉 Norwegi. Br頊owy medal zdoby造 Rosjanki.

Ostatnia szansa na medale w biegach kobiecych b璠zie 2 marca. W闚czas odb璠zie si bieg na 30 km stylem dowolnym.