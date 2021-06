Konstytucja - Brzydkie słowo na k

I właśnie to nie odpowiada rządzącym, którzy zamiast być wdzięczni za to, że ktoś wyręcza szkołę w tej potrzebnej edukacji, wyrażają swe oburzenie. Nie poprzestają jednak na tym. Udział przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych w spotkaniach z ludźmi z Tour de Konstytucja w Dobczycach minister edukacji Przemysław Czarnek uznał za „obrzydliwy skandal" i zażądał wyjaśnień od Adama Bodnara, zarzucając akcji, że ma ona polityczny charakter. Kolegium krakowskiego Sądu Okręgowego chce kary dyscyplinarnej dla sędziego Żurka za udział w Tour de Konstytucja, o którym nie powiadomił prezes swego sądu, a w czasie swych wystąpień kwestionował zmiany legislacyjne, dokonywał ocen innych sędziów i zarzucał im sprzeniewierzenie się prawu. Wygląda to na wstęp do sprawy, która pewnie kiedyś, za wiele lat, zakończyć się może w Trybunale w Strasburgu, który orzeknie, że Polska sprzeniewierzyła się nie tylko prawu, ale i sprawiedliwości oraz regułom międzynarodowych konwencji, które kiedyś ratyfikowaliśmy. Kto wykona ten wyrok – bo zakładam, że wykona mimo wypowiedzi, na użytek krajowy, wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie prymatu konstytucji nad traktatami? To się dopiero okaże. Każdej władzy powinno zależeć, by tego słowa na K ludziom nie obrzydzać.