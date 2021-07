Czy Białoruś przekształca się w monarchię? Jest projekt

– Łukaszenko publicznie powiedział, że żadnego „wyzerowania kadencji nie będzie" (czyli liczenia ich od nowa wraz z przyjęciem poprawek – red.). Po pierwsze – to jego ostatnia kadencja, a po drugie – maksimum, na co możemy liczyć, jeśli go przekonamy, to że zostanie przewodniczącym Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia – uważa członek komisji konstytucyjnej Jurij Woskriesienski, były opozycjonista, który po krótkim areszcie przeszedł na stronę władz.