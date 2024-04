Nowe stanowisko Aleksandra Łukaszenki. Dyktator zakładnikiem własnego reżimu

Wygląda na to, że Łukaszenko zaplątał się we własnych ustawach. W przypadku śmierci dyktatora władzę w kraju przyjmuje szef wyższej izby parlamentu (Kaczanawa). W przypadku zaś „gwałtownej śmierci” władza przechodzi do Rady Bezpieczeństwa (armii i służb). Z kolei WZL może ogłosić stan wojenny. – Załóżmy, że Kaczanawa powie, że śmierć była naturalna, a generałowie powiedzą, że został otruty. A „zjazd” też będzie miał swoje ambicje. To wszystko w czasie kryzysu mogłoby doprowadzić do upadku systemu. Łukaszenko przekombinował – mówi Klaskouski. – Nawet gdyby chciał odejść, już nie może. Ma krew na rękach i boi się, że zostanie rozliczony. Do tego nikomu nie ufa. Stał się zakładnikiem własnego reżimu – dodaje.