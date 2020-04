Koronawirus: Najbogatsi bez kary za spóźnioną wpłatę podatku

Od opóźnionej zapłaty daniny solidarnościowej nie będzie odsetek ani kar. Kryzysowe zaległości podatkowe nie przeszkodzą we wsparciu.

Rząd idzie w sukurs także najbogatszym podatnikom. W projekcie kolejnej tarczy antykryzysowej, który przyjął we wtorek rząd, znalazło się upoważnienie dla ministra finansów, by zaniechał poboru odsetek od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej. Poniżej dalsza część artykułu

Dla „zwykłych" podatników PIT odłożono do 1 czerwca termin rozliczenia i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, ale jak dotychczas nie dano podobnych ułatwień najbogatszym. Chodzi o osoby zarabiające rocznie ponad 1 mln zł i zobowiązane do zapłaty 4-proc. daniny solidarnościowej od nadwyżki ponad tę kwotę. Co do zasady trzeba było ją rozliczyć i wpłacić do końca kwietnia.

Według nowego przepisu art. 15za ustawy antykryzysowej minister będzie mógł wydać rozporządzenie, w którym zaniecha poboru odsetek od spóźnionej wpłaty daniny solidarnościowej, jeśli nastąpi to do 1 czerwca 2020 r. Spóźnione złożenie rocznej deklaracji (ale też do 1 czerwca) nie będzie traktowane jako przestępstwo.

W projekcie pojawił się przepis art. 15 zzj, który traktuje taką spóźnioną deklarację na równi z tzw. czynnym żalem. Ma to wyeliminować konsekwencje karnoskarbowe. Oznacza to niewszczynanie postępowania, a jeśli takie zostało już wszczęte – będzie umorzone. W rezultacie organy podatkowe nie będą nakładały grzywien za spóźnioną deklarację.

Podatkowe zmiany w tarczy dotyczą też wystawiania zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami. To istotne dla wielu przedsiębiorców, którzy takie zaświadczenia składają w celu uzyskania wsparcia kryzysowego.

Nowy przepis art. 15za przewiduje, że w takich zaświadczeniach nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek na podstawie przepisów antykryzysowych, a także ustawy o wspieraniu inwestycji. W ten sposób przedsiębiorcom starającym się o różne formy pomocy państwa zostanie usunięta formalna przeszkoda w staraniach o wsparcie.

Urzędy skarbowe otrzymały już wcześniej wytyczne z Ministerstwa Finansów, by wszędzie tam, gdzie mają do czynienia z przedsiębiorcami poszkodowanymi przez epidemię, stosować ułatwienia polegające np. na odraczaniu terminu płatności podatku i rozkładaniu go na raty.

Projekt ustawy wprowadzającej zmiany może zostać rozpatrzony już na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się w środę 28 kwietnia.

W projekcie przewidziano, że ustawa ma wejść w życie już w dniu następującym po jej ogłoszeniu. Od szybkości prac parlamentarnych zależy, kiedy to się stanie.