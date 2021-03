Darowizny na walkę z Covid-19 są premiowane przez skarbówkę

Podatnik, który w ubiegłym roku przekazał określone środki na wymienione w przepisach cele związane z przeciwdziałaniem pandemii, pomniejszy o nie swój dochód i zapłaci niższy podatek.

Wybuch epidemii koronawirusa spowodował, że polski rząd wprowadził ulgi podatkowe związane z przekazaniem darowizn mających na celu walkę ze skutkami Covid-19. Celem tych ulg jest zachęcenie obywateli do wsparcia państwa w walce z epidemią. Nowe przepisy wprowadziły możliwość odliczania darowizn przekazanych w całym roku 2020, a także w kolejnym roku, do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19. Przed tą zmianą możliwe było odliczenie darowizn przekazanych jedynie do końca września 2020 roku. Podatnicy, którzy dokonali darowizn, mających na celu walkę z epidemią, mogą je rozliczyć w zeznaniu rocznym za rok 2020. Tak jak w przypadku innych darowizn, darowizny związane z pandemią odlicza się od dochodu.

Katalog darowizn związanych z epidemią dzieli się na darowizny:

