Murapol

- Niezależnie od funkcjonowania rządowych programów dopłat do kredytów, oferta Grupy Murapol cieszy się popularnością wśród osób szukających własnego mieszkania – mówi Iwona Sroka, członkini zarządu Murapolu. - Mimo, że takie programy mają nasze pełne poparcie, bo umożliwiają zakup własnego lokum w warunkach wysokich stóp procentowych, to zawsze powtarzamy, że kluczowe znaczenie ma wyróżniająca się i odpowiednio dopasowana do potrzeb rynkowych oferta. Oczywiście zauważamy zainteresowanie programem „Na start” wśród osób odwiedzających nasze biura sprzedaży. Najczęściej jednak, klienci zdecydowani na zakup konkretnego lokalu z naszej oferty, nie odkładają tej decyzji na później. Zawsze staramy się wypracować dla nich najkorzystniejsze rozwiązania, w tym co miesiąc organizujemy atrakcyjne promocje – dodaje.

W naszej sondzie wzięły też udział spółki nienotowane.

JW Construction

– W naszych biurach sprzedaży z miesiąca na miesiąc pojawia się coraz więcej klientów zainteresowanych nowym programem kredytowania, ale jest to raczej umiarkowanie wzmożony ruch. Klienci rozpoczynają poszukiwania mieszkań wcześniej, bo obawiają się, że podobnie jak przy “Bezpiecznym kredycie 2 proc.”, także w tym przypadku oferta najbardziej atrakcyjnych mieszkań będzie kurczyć się w krótkim czasie. Dlatego faktycznie część osób już teraz podpisuje umowy i decyduje się np. na odroczony termin płatności na kwotę, którą zamierza pozyskać z kredytu. Szczytu zainteresowania i największej sprzedaży spodziewamy się jednak wraz z oficjalnym uruchomieniem programu – mówi Małgorzata Ostrowska, dyrektorka pionu sprzedaży i marketingu w JW Construction.

Acciona

- Zapowiedzi kolejnego nowego programu wsparcia zakupu pierwszego mieszkania w moim odczuciu nie wywołały tak spektakularnego efektu jak medialnie zapowiadano i oczekiwano – komentuje Anna Terlecka, dyrektorka sprzedaży Acciona w Polsce. - Wykazywane wzrosty rezerwacji to raczej kreacja i podsycanie potrzeb zakupu, aby rzadkość produktu i jego ograniczona dostępność wywołały chęć nabycia. Warto zauważyć, że transparentność i dostępność programu „Mieszkanie na start” jest na tyle skomplikowana, że trudno w prosty sposób wytypować grupę jego beneficjentów. W biurach Acciony obserwujemy duże, ale stabilne zainteresowanie naszą ofertą- dodaje.

Yareal

- W biurach sprzedaży Yareal nie widzimy obecnie efektu wzmożonych rezerwacji, a kwiecień pod tym względem nie różnił się wiele od marca – mówi prezes Jacek Zengteler. - Nasi klienci mają zazwyczaj bardzo jednoznacznie sprecyzowane oczekiwania dotyczące cech poszukiwanego mieszkania, czyli wymagania dotyczące lokalizacji, wielkości, standardu, a także otoczenia, w tym jakości terenów zielonych, a coraz częściej również zrównoważonych rozwiązań, które przekładają się na końcową cenę. Yareal specjalizuje się w budowie mieszkań o podwyższonym standardzie i apartamentów, których nabywcy niekoniecznie uzależniają zakup nieruchomości od rządowych programów wsparcia dla kupujących. Apartamenty i mieszkania z podwyższonej półki są w większości kupowane bez kredytu lub z niewielkim udziałem finansowania z banku. Ten segment mieszkań jest dużo bardziej stabilny i cieszy się stałym zainteresowaniem. Programy wsparcia dla kredytobiorców również w przeszłości oddziaływały przede wszystkim na rynek mieszkań z segmentu popularnego - dodaje.