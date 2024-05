W ilu aptekach można będzie kupić pigułkę "dzień po"? Szału nie ma

Przypomnijmy, że program dotyczący antykoncepcji awaryjnej ruszył 2 maja, ale ze względu na długi weekend apteki odłożyły zgłaszanie wniosków do NFZ o objęcie pilotażem. Mają zresztą na to jeszcze czas — do programu można przystąpić w dowolnym momencie do 30 czerwca 2026 r. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.

Ile zgłoszeń do pilotażu antykoncepcji awaryjnej

Wielkich kolejek jednak nie widać. Serwis CowZdrowiu.pl uzyskał od rzecznika Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Troszyńskiego informację, że stan na 7 maja to 101 wniosków. Biorąc pod uwagę, że w Polsce działa ponad 11 tys. aptek, liczba zgłoszeń nie jest na razie imponująca.

Poza tym, teoretycznie, żadna apteka nie może jeszcze oferować antykoncepcji awaryjnej (w praktyce - tabletki ellaOne) bez recepty lekarskiej, gdyż jak dotąd żadna z wnioskujących aptek nie zawarła umowy z NFZ. Kiedy to nastąpi?

- Oddział Funduszu dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 7 dni od dnia wpływu. Fundusz ustala z wnioskodawcą kwotę zobowiązania na dany okres rozliczeniowy. Umowę zawiera się niezwłocznie po ustaleniu kwoty zobowiązania – wyjaśnia Andrzej Troszyński.

Serwis CowZdrowiu.pl przypomina, że NFZ uruchomi mapę aptek, które będą uczestniczyć w programie, a więc tych, w których antykoncepcja awaryjna będzie dostępna.