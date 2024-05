- Wolna Europa jest dziś zagrożona przez wspólne działania Rosji i Białorusi, Polska jest celem tych działań, różnego rodzaju działań hybrydowych — mówił Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050.



Reklama

W kontekście tych działań Kobosko wskazał pojawianie się samolotów rosyjskich nad Bałtykiem, zakłócenia sygnału GPS nad Polską, czy też pojawianie się „rosyjskich rakiet czy odłamków rakiet".



Michał Kobosko o Tomaszu Szmydcie: Kto realnie stał za nim i innymi z tego środowiska politycznego

- Wczorajsza nietypowa sytuacja z wykryciem podsłuchu w sali w Katowicach, w której miało się odbyć posiedzenie Rady Ministrów. Widzimy jak poważna jest ta sytuacja, w której się znaleźliśmy — dodał Kobosko.



- I w tym momencie, w takiej sytuacji, dowiadujemy się o przypadku Tomasza Szmydta, który zasłynął już w Polsce z działań, które były co najmniej nieetyczne, kiedy zwalczał niewygodnych sędziów, stanowił element całej figury budowanej przez Zbigniewa Ziobrę i jego partię i osób tzw. Zjednoczonej Prawicy. W takim momencie jeden z bardziej znanych przedstawicieli szeroko rozumianej władzy sędziowskiej, związanej z obozem PiS-u, ucieka na Białoruś, prosi o azyl na Białorusi. Jesteśmy wstrząśnięci tym państwem: to jest moment, gdy trzeba zadać pytania o system funkcjonowania służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości za rządów PiS-u, o system doboru ludzi i wreszcie o to kto realnie stał i stoi nie tylko za sędzią Szmydtem, ale i za wieloma innymi osobami z tego środowiska politycznego. To niezwykle poważna sytuacja, w której się znaleźliśmy. Cieszy, że premier Donald Tusk podszedł poważnie do tego tematu — mówił polityk Polski 2050.