RPO wycofuje się ze sprawy przed Trybunałem. Jako powód wskazuje uchwałę Sejmu

Zwraca również uwagę, że udział w składzie orzekającym TK osoby nieuprawnionej do orzekania może doprowadzić do naruszenia wolności i praw przewidzianych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a tym samym do naruszenia nakazu przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji).



Czytaj więcej Sądy i trybunały Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego W środę Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdzono w niej, że Julia Przyłębska nie ma uprawnień do kierowania Trybunałem, a trzech tzw. sędziów dublerów nie jest sędziami TK. Za przyjęciem uchwały głosowało 240 posłów, przeciw 197.