Akademia zdradziła szczegóły ws. tegorocznych Oscarów?

Post spotkał się ze zdziwieniem i oburzeniem internautów, którzy zastanawiali się, czy profil padł ofiarą hakerów czy wpis zamieszczono celowo.

Tabelka zniknęła juz z Twittera Akademii, ale jej zdjęcia wciąż znaleźć można w Internecie. „Zapraszamy fanów do dzielenia się z nami swoimi prognozami oscarowymi. Błąd, który pojawił się na naszym Twitterze mógł wyglądać, jakby pochodził z naszego konta. Ale tak nie było. Awaria już naprawiono. wygranych ujawnimy już w tę niedzielę” - wyjaśniono.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! ??



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.??



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.