Laureaci Oscarów, Andrzej Seweryn, reżyserka castingów do filmów Ridleya Scotta – znamy pełne składy jury konkursów Mastercard OFF CAMERA 2024!

Christopher Hampton debiutował mając 18 lat sztuką “When Did You Last See My Mother?”. Jej adaptacja w Londynie uczyniła go najmłodszym dramatopisarzem na West Endzie. Od tamtego czasu napisał wiele sztuk, między innymi „Filantrop”, „Dzikusy”, ‘Opowieści Hollywoodu”, „Biały Kameleon”, „Wszystko o Ewie”, czy „Życie Pani Pomsel”. Hampton jest autorem librett do trzech oper Philipa Glassa, współautorem trzech musicali, z których jeden to „Bulwar Zachodzącego Słońca”. Przetłumaczył na język angielski m.in. sztuki Ibsena, Molière’a i Czechowa. Do dziś jego sztuki, musicale i tłumaczenia zdobyły mu cztery nagrody Tony, trzy nagrody Olivier, pięć nagród Evening Standard oraz Nagrodę New York Drama Critics’ Circle. Hampton jest autorem licznych scenariuszy filmowych, takich jak „Niebezpieczne związki”, „Całkowite zaćmienie”, „Spokojny Amerykanin”, „Pokuta”, czy „Ojciec” z Anthonym Hopkinsem w roli głównej.

Wśród jego nagród filmowych są dwa Oscary, trzy nagrody BAFTA, nagroda Europejskiej Akademii Filmowej, Amerykańskiej Writers’ Guild, Prix Italia, nagroda specjalna Jury Festiwalu Filmowego w Cannes, Scenarzysta roku Hollywood Film Awards oraz nagroda Collateral Award Weneckiego Festiwalu Filmowego za najlepszą adaptację literacką.

Alise Gelze wyprodukowała filmy zarówno długo jak i krótkometrażowe, które miały swoje premiery na prestiżowych festiwalach takich jak Cannes, Berlinale, Rotterdam IFF, czy Karlowe Wary IFF. Najgłośniejsze z produkcji Alise to filmy „OLEG” Jurisa Kursietisa, którego światowa premiera miała miejsce w Cannes, „MOTHER, I LOVE YOU” Janisa Nordsa, który zdobył ponad 15 krajowych i międzynarodowych nagród włączając nagrodę na Berlinale oraz „MELLOW MUD” Renars’a Vimby, który zdobył nagrodę Kryształowego Niedźwiedzia na Berlinale.

Alise jest laureatką nagrody łotewskiego Ministerstwa Kultury, absolwentką EAVE i ACE Producers oraz członkinią Łotewskiej Krajowej Izby Producentów jak również Europejskiej Akademii Filmowej.

JURY KONKURSU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH 2024

Jurorzy Konkursu Polskich Filmów Fabularnych wyłonią spośród 10 polskich produkcji tę, która wygra nagrodę w wysokości 100 000 złotych, a także wybiorą Najlepszą Aktorkę, Najlepszego Aktora oraz laureata nagrody Mastercard Rising Star. W jury Konkursu Polskiego zasiądą: Kate Rhodes James, Lenka Tyrpáková, Isabel Lamberti oraz Michael O'Connor.