Program "Mój prąd 6.0". Przekazano ważną wiadomość dla prosumentów

Program Mój Prąd 6.0 ruszył na początku września tego roku. Początkowo nabór wniosków był planowany do 20 grudnia 2024 r., jednak Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o ponad dwa miesiące. Ma to pozwolić potencjalnym wnioskodawcom na przygotowanie wymaganego kompletu dokumentów.



Nabór wniosków w programie Mój Prąd 6.0 ma potrwać do 6 marca 2025 lub do wyczerpania środków

NFOŚiGW poinformował również, iż w trwającym naborze wpłynęło 67 462 wniosków na 870 mln zł, w tym 28 378 wniosków na 404 mln zł dotyczy magazynów energii elektrycznej.

Mój prąd 6.0 – dofinansowanie do fotowoltaiki, magazynów ciepła i energii

Jak pisaliśmy w rp.pl, maksymalne dofinansowanie dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii to 28 tys. zł. O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne ponieśli po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing (rynkowym, po cenie jaka jest w uśrednionych cenach giełdowych).

Jak wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu Mój Prąd 6.0 dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinansowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tys. zł.