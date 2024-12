Rekomendacje filmowe: Wchodzenie w życie nigdy nie jest łatwe

„Błazny”

Reż.: Gabriela Muskała. Wyk.: Sebastian Dela, Jan Łuć, Magdalena Dwurzyńska.

Reklama

To właściwie film dyplomowy zrealizowany przez Gabrielę Muskałę ze studentami wydziału aktorskiego w łódzkiej PWSFTviT. Opowieść o aktorstwie i ludziach, którzy chcą mu się poświęcić. Znany, wybitny reżyser ma zrobić film ze studentami. Dla nich to wielka próba i szansa na pokazanie swojego talentu. Mają przygotować sceny oparte na historii Kaina i Abla oraz Balladyny i Aliny. Sztuka zaczyna przeplatać się z życiem, w czasie pracy z ludzi opadają maski. Muskała zadaje ważne pytania: o istotę aktorstwa, o to, ile daje roli aktor z siebie, ale też o wzajemne relacje ludzi, którzy są na co dzień razem, ale przecież jednocześnie ze sobą konkurują. Jak wtedy zachować wzajemną empatię, życzliwość? Jak nie dać się pożreć zawiści i zazdrości? Reżyser mówi studentom: „Aktorstwo to nie zabawa, to brutalna gra” Ile w tym prawdy?

Czytaj więcej Film Najbardziej oczekiwany serial „Sto lat samotności” doczekał się premiery 11 grudnia Netflix udostępnia pierwsze z szesnastu odcinków serialu „Sto lat samotności” według słynnej powieści Gabriela Garcii Marqueza. Po śmierci pisarza na jej ekranizację zgodzili się synowie pisarza.

„Błazny” to również film o sztuce, która ludzi wciąga i pochłania. Na ile można jej dać zapanować nad sobą?

Gabriela Muskała przygotowała ten film ze swoimi studentami. Ich twarze warto zapamiętać – na pewno pojawią się jeszcze na ekranach nie raz. Warto też czekać na następny film Muskały, której marzy się tryptyk o aktorach.