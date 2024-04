Patrick Wilson odbierze nagrodę „Pod Prąd” i osobiście powita gości Mastercard OFF CAMERA

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

To aktor ceniony przez krytykę i uhonorowany licznymi nagrodami. Masowej publiczności jest znany dzięki roli Eda Warrena w serii filmów „Obecność”. Podczas 17. edycji Mastercard OFF CAMERA w Krakowie zaszczyci widzów swoją obecnością podczas pokazu specjalnego filmu „Hard Candy” oraz odbierze nagrodę „Pod Prąd”.

17. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA 2024 startuje już 26 kwietnia. Organizatorzy ujawniają kolejnych gości, wśród których będzie Patrick Wilson – odbierze on nagrodę „Pod Prąd”, przyznawaną od 2010 roku osobistościom szczególnie zasłużonym dla niezależnego kina. Jej laureatami w poprzednich latach byli m.in. David Thewlis, John Malkovich oraz Agnieszka Holland.

Jesteśmy od dawna pełni podziwu dla talentu aktorskiego Patricka Wilsona. Niemal piętnaście lat temu, podczas jednej z pierwszych edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA, pokazywaliśmy świetną „Pułapkę”, w którym, obok Elliota Page'a, gra główną rolę. Po latach wracamy do tego mistrzowsko skonstruowanego thrillera, niezapomnianej filmowej gry w przysłowiowych „kotka i myszkę”, przy okazji wizyty Wilsona na naszym Festiwalu. Przyznajemy mu Nagrodę Pod Prąd, w uznaniu dla jego bogatej filmografii i dorobku. Przede wszystkim za konsekwentne podążanie własną ścieżką artystyczną, w ramach której łączy sprzeczne z definicji porządki: karierę w teatrze i broadwayowskich musicalach, granie pierwszoplanowych ról w światowych hitach box office i blockbusterach - chociażby - serii „Obecność” i „Aquaman” z występowaniem z odważnych obyczajowo produkcjach, w rodzaju „Aniołów w Ameryce” i „Małych dzieci”, które na trwałe weszły do kanonu współczesnej (pop)kultury.

Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.