Ukraiński aktor zginął na froncie. Był znany m.in. z polskiego serialu

Pobierał nauki w Dniepropietrowskiej Szkole Teatralnej na kierunku aktor dramatyczny. Gdy ukończył studia, otrzymał zaproszenie do Akademickiego Teatru Rosyjskiego Dramatu w Dniepropietrowsku im. Maksyma Gorkiego (obecnie to Dnieprowski Akademicki Teatr Dramatu i Komedii). W placówce tej pracował do 2019 r., później został aktorem Akademickiego Ukraińskiego Teatru Muzyki i Dramatu w Dnieprze im. Tarasa Szewczenki.

Na ekranie pojawił się po raz pierwszy w 2003 r. Był znany z ról w filmach „Czerwony” (2017) i „Dowbusz” (2023) oraz „Obywatel Jones” (2019) w reżyserii Agnieszki Holland. Wystąpił także w polskim serialu „Wataha” (2014-20). Za rolę w filmie „Pryputni” (2017) był nominowany do ukraińskiej nagrody filmowej.

Ukraiński aktor Jakiw Tkaczenko zginął na wojnie Rosji z Ukrainą Foto: WBDCG, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Tuż po tym, jak w lutym 2022 r. Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, Jakiw Tkaczenko wstąpił do sił obrony terytorialnej w Dnieprze i rozpoczął służbę w 128. Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy. Walczył w rejonie Wuhłedaru, był dowódcą plutonu. W 2023 r. został zdemobilizowany, ale później wrócił na front z 3. Samodzielną Brygadą Szturmową. Był dwukrotnie ranny w walkach w obwodzie donieckim. W wywiadach deklarował, że będzie walczył aż do zwycięstwa.