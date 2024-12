Jan Bończa-Szabłowski: Tym bardziej żal…

Przez wiele lat był zaprzyjaźniony z redakcją „Rzeczpospolitej”. To było między „Wprostem” a „Polityką”. W czasie wakacji miał u nas autorską kolumnę, na której prócz tekstów zamieszczał rysunki. Jako rysownik przypominał mi trochę innego naszego przyjaciela, czyli Sławomira Mrożka. To znaczy obaj mogli mieć pretensję do Stwórcy, że nie dał im finezji kreski Leonarda da Vinci, ale myśli zawarte w ich prostym przekazie graficznym zapadały na długo w pamięci, bo zawsze trafiały w sedno.

Czytaj więcej Film Nie żyje Stanisław Tym W wieku 87 lat zmarł Stanisław Tym, aktor, satyryk i felietonista - informuje tygodnik "Polityka". Niezrównane poczucie humoru sprawiły, że stał się jedną z ikon polskiej kultury.

Ponadczasowość myśli Stanisława Tyma

Jedną z pamiątek współpracy Tyma z „Rzeczpospolitą” był opracowany przez niego Horoskop na Nowy Rok. Wzbudził on sporo zamieszania, ponieważ czytelnicy w większości potraktowali rzecz poważnie. I wtedy wybierając swój znak zodiaku, większość przeczytała o sobie same najgorsze rzeczy. Że są skąpi, głupi, chciwi, zawistni, małostkowi, pamiętliwi, że spod ich znaku pochodzą Hitler, Stalin, Beria, Mao Tse-tung itp., itd. Usatysfakcjonowani byli tylko ci, którzy mieli szczęście urodzić się pod znakiem Raka. Tym przypisał im dobroć, talent, urodę, inteligencję, otwartość na ludzi, chęć pomagania nawet tym, którzy tej pomocy nie oczekują. W gronie zodiakalnych Raków umieścił Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Juliusza Cezara, Napoleona, Marię Curie-Skłodowską, Mikołaja Kopernika, Stanisława Moniuszkę i oczywiście Stanisława Tyma.

Kiedyś, przy okazji imienin Jana Kobuszewskiego zadzwonił do mnie, a dowiedziawszy się, że to także dzień moich imienin, powiedział krótko: „Życzę ci zdrowia, a resztę kombinuj”. Aby przekonać się o ponadczasowości myśli Tyma, zacytuję na koniec fragment następującego skeczu: „Często zdarza się czytać przy różnego rodzaju okazjach, że na pewnych odcinkach doganiamy światową czołówkę, a nawet tu i ówdzie jesteśmy tuż tuż za. Dziś, gdy tyle dobrego mówi się wszędzie o nas – szczególnie u nas – nadszedł wreszcie czas, by powiedzieć sobie prawdę: My nikogo nie doganiamy. To po prostu oni przed nami uciekają. A uciekają, bo nas się boją, bo dobrze wiedzą, czym to będzie dla nich, jak my ich rzeczywiście dogonimy”. Zacytowany tekst to nie współczesna satyra, tylko skecz, jaki Tym napisał na swoje 40. urodziny w 1977 r. Wielkieś uczynił nam pustki panie Stanisławie Tym zniknieniem swoim.