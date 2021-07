KRRiT: Sprawa koncesji dla TVN24 - nierozstrzygnięta

- Krajowa Rada zajmuje się tym procesem od dawna, bo postępowanie trwa już rzeczywiście długo. Dzisiaj po raz kolejny odbyły się dwa głosowania. Jedno na przyznanie koncesji, drugie na odmowę. Niestety żadna z tych koncepcji nie zyskała większości. Nie ma do tej pory rozstrzygnięć - poinformowała rzeczniczka KRRiT.

7 lipca wieczorem grupa posłów PiS nieoczekiwanie złożyła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja dotyczy przepisu dotyczącego nadawania koncesji nadawcom radiowo-telewizyjnym należącym do kapitału zagranicznego.

Zmiany obejmują art. 35. Obecnie przepisy mówią, że koncesja może być udzielona podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nowelizacja stanowi, że "Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna (...) od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Projekt wzbudził oburzenie opozycji, która zarzuca PiS-owi kneblowanie niewygodnych dla rządu mediów, Komisji Europejskiej, która, obawiając się o wolność słowa w Polsce będzie się projektowi nowelizacji "przyglądać", a także Stanów Zjednoczonych, które ostrzegły, że planowane zmiany uderzają w podstawy demokracji.

Przeciwko nowelizacji w zaproponowanej postaci opowiada się koalicjant PiS, Porozumienie Jarosława Gowina. Partia złożyła swoją poprawkę, ale Jarosław Gowin miał usłyszeć od Jarosława Kaczyńskiego ultimatum: albo jego partia zagłosuje "za", albo Gowin straci fotel premiera.

O złożeniu kolejnej poprawki do "lex TVN" zapowiedział również Paweł Kukiz, według którego nowelizacja jest "generalnie OK", ale ma do niej uwagi.

Poprawki złożyła także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - otwierają one furtki, które umożliwiłyby TVN-owi normalne funkcjonowanie bez konieczności posiadania koncesji.

Projekt trafił do komisji kultury, Sejm zajmie się nim najprawdopodobniej w sierpniu.