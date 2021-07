TVN w tarapatach

– Od 2015 r. TVN jest w rękach spółek, których beneficjentem jest podmiot amerykański. Tymczasem mamy w ustawie (o radiofonii i telewizji – red.) zapis, że udziały takich podmiotów powinny być nie większe niż 49 proc. To problem systemowy. Nie chodzi tylko o TVN24 czy TVN 7. Próbujemy to rozwiązać – zapewnił Kołodziejski.

Grupa TVN najpierw została przejęta przez Scripss Networks Interactive, a od kilku lat za sprawą przejęcia Scripssa przez Discovery, należy do tej drugiej amerykańskiej grupy telewizyjnej. W 2018 r. Komisja Europejska zgodziła się na transakcję Discovery w Polsce, nakazując jednocześnie, by Discovery Communications udostępniało operatorom telewizyjnym stacje telewizyjne TVN24 i TVN24 BiS za „rozsądną cenę". KE odrzuciła wtedy wniosek, by o transakcji decydował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Zarząd Spółki TVN oświadcza, że struktura własnościowa spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Potwierdzają to niezależne ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa. Podkreślamy, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do naszej Spółki i do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości. Planowana w przyszłości fuzja z Warner Media nie może stanowić pretekstu do przedłużania procesu rekoncesyjnego, gdyż jeszcze nie miała miejsca" – napisano.