Zatrzęsienie nowych polskich gier na horyzoncie

„Cyberpunk 2077" CD Projektu, „Dying Light 2" Techlandu, „Outriders" People Can Fly czy horror „The Medium" Bloober Teamu – to tylko przykłady gier, które wkrótce trafią do sprzedaży. Polskie studia rozwijają swój biznes wraz z rosnącym rynkiem gier. Pandemia mu pomaga, bo tradycyjne formy rozrywki w coraz większym stopniu są zastępowane cyfrowymi.

