Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego szturmują aplikacje sędziowską i prokuratorską

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podsumowała wyniki egzaminów na aplikacje sędziowską i prokuratorską 2020 r. Odbyły się pod koniec 2019 r. Do konkursu zgłosiło się 1952 kandydatów, do egzaminu przystąpiło 1765 osób, do drugiego etapu dostało się 385, a na aplikację 186 osób. Do I etapu (5 listopada 2019 r.) przystąpiło 1616 absolwentów uczelni publicznych i 149 niepublicznych. Najwięcej kandydatów tych pierwszych (10,9 proc. przystępujących) to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, potem US w Katowicach i UMK w Toruniu. Wśród szkół niepublicznych pierwsza trójka to Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uczelnia Łazarskiego.

