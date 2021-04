Koronawirus. Minister zdrowia Włoch zapowiada łagodzenie obostrzeń w maju

Na łagodzenie obostrzeń ma pozwolić m.in. przyspieszenie programu szczepień na COVID-19 we Włoszech w związku z dotarciem do kraju większej liczby szczepionek.

Minister zapowiedział, że do końca kwietnia we Włoszech zaszczepieni mają zostać wszyscy chętni w wieku 80 i więcej lat, a wszystkie chętne osoby powyżej 60. roku życia otrzymają co najmniej jedną dawkę szczepionki do końca czerwca.

W związku z nowymi rekomendacjami włoskiej agencji ds. leków (Aifa) we Włoszech drugą dawkę szczepionek Pfizer/BioNTech i Modena będzie się podawać po 42 dniach od pierwszego szczepienia a nie po 21/28 dniach jak zalecali producenci - zapowiedział Speranza.