Peru: Chińczyk kazał płacić za skradzione z resortu zdrowia testy

Testy, których używał Chińczyk, zostały wcześniej skradzione z resortu zdrowia.

36-latek zamierzał "przeprowadzić błyskawiczne testy na COVID-19" wykorzystując zestawy do testowania, które zostały skradzione z resortu zdrowia w Limie, w którym mężczyzna pracował - wynika z informacji policji.

Zhang w momencie aresztowania miał na sobie błękitny, lekarski fartuch, miał też na sobie maskę.

Przed przeprowadzeniem testów kazał sobie zapłacić - podkreśla policja.

Podczas przesłuchania 36-latek przyznał się, że wiedział, iż nie ma prawa do przeprowadzenia testów, a także, że zostały one skradzione z Dyrektoriatu Zintegrowanej Sieci Ochrony Zdrowia. Zhang miał przyznać się do kradzieży testów dla zysku.

Policja odzyskała 25 testów na COVID-19 skradzionych przez mężczyznę.

Jak dotąd w Peru wykryto 7519 zakażeń koronawirusem, w wyniku COVID-19 zmarły w tym kraju 193 osoby.