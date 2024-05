Czytaj więcej Konflikty zbrojne Francuscy żołnierze na Ukrainie? Rosja: Sprawdzamy to Dmitrij Pieskow odniósł się do publikacji byłego zastępcy podsekretarza w Pentagonie, Stephena Bryena, który na stronie Weapons and Strategy Substack napisał, że na Ukrainie walczą żołnierze francuskiej Legii Cudzoziemskiej.

Rosjanie znów straszą Zachód bronią atomową

Za to Putin (nim jeszcze po raz piąty objął urząd prezydencki) demonstracyjnie rozkazał przeprowadzenie ćwiczeń z użycia taktycznej broni jądrowej – ładunków małej mocy, używanych do atakowania celów na odległościach do 500 kilometrów. Pentagon oświadczył, że to kolejna propagandowa próba zastraszania Zachodu. Ukraiński wywiad wojskowy HUR poinformował, że nie widzi żadnych oznak prowadzenia manewrów przez Rosjan z użyciem prawdziwych ładunków jądrowych. Wcześniej rosyjska armia również odbywała takie ćwiczenia, ale nie informowała o nich publicznie, a w ich trakcie używała atrap, szkoląc się jedynie w wypełnianiu procedur użycia broni atomowej.

Prawdopodobnie by trochę zmniejszyć napięcie, prezydent Macron oświadczył, że Francja nie zamierza ingerować w wewnętrzne sprawy Rosji. Jego ambasador zaś pojawił się na kremlowskiej inauguracji. Oprócz niego z państw unijnych przyszli na Kreml ambasadorowie m.in. Słowacji i Węgier, ale nikt na nich nie zwrócił uwagi – przynajmniej w Moskwie.

Inauguracja Władimira Putina: „Towarzysz prezydent” chce jednoczyć naród

Do kremlowskiej Sali Georgijewskiej, gdzie składał przysięgę, Putin przyszedł wprost ze swojego kremlowskiego gabinetu. Przy wyjściu po raz piąty odebrał meldunek dowódcy kremlowskiego pułku, który tradycyjnie zwrócił się do niego „Towarzyszu Prezydencie Rosyjskiej Federacji”. Budząca konsternację wśród zagranicznych gości forma zwracania się do przełożonych (np. „towarzyszu generale”) zapisana jest w regulaminie rosyjskiej armii, niezmienianym w tym punkcie od czasów ZSRR.

W trakcie krótkiego wystąpienia po złożeniu przysięgi Putin kilkakrotnie – znacznie częściej niż w poprzednich razach – mówił o konieczności utrzymania jedności, w przeciwnym wypadku strasząc „wewnętrznymi wstrząsami”. Rozwiedziony przywódca Rosji powiedział, że jednoczyć będzie m.in. „poparcie wielowiekowych rodzinnych wartości i tradycji”. Nie wiadomo jednak, dlaczego postanowił z jedności narodu uczynić myśl przewodnią swego wystąpienia.