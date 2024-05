Przewodniczący komisji, Dariusz Joński, był pytany kiedy po raz pierwszy rozmawiał ws. wyborów w pełni korespondencyjnych.



W kwietniu pojawiły się różnice (w sprawie organizacji wyborów kopertowych — red.) przede wszystkim w mojej ówczesnej partii, Porozumieniu Adam Bielan, europoseł PiS

Adam Bielan: Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiałem o wyborach korespondencyjnych 31 marca

- Z Jarosławem Gowinem, myślę, że to był dzień 31 marca — odparł. A kiedy pierwszy raz rozmawiał na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim? - Myślę, że to też był dzień 31 marca, tylko później, w nocy. Rozmawiałem z nim przez telefon w godzinach wieczornych. Ja zadzwoniłem do prezesa Kaczyńskiego. Przekazałem szczegółowe informacje o tym, że odbyły się wybory w Bawarii i powiedziałem, że po rozmowie z Jarosławem Gowinem, uważam, że trzeba poważnie rozważyć przeprowadzenie takich wyborów w Polsce - relacjonował.



Jak na to zareagował Jarosław Kaczyński?

- Powiedział, że to rozważy — odparł Bielan. Dodał, że nie spotkał się następnie w tej sprawie z Kaczyńskim. - Jak rozumiem, pan prezes Jarosław Kaczyński... Jak wiemy Zjednoczona Prawica złożyła propozycję zmian ustawy w tej sprawie — odparł na pytanie czy prezes Kaczyński był za wyborami w takim trybie. Dopytywany czy Kaczyński był „za” odparł, że „to jest pytanie do Jarosława Kaczyńskiego”. Odpowiadając na późniejsze pytania Jacka Karnowskiego Bielan mówił, że „nie przypomina sobie, by rozmawiał z Kaczyńskim o organizacji wyborów”. - Nie organizowałem tych wyborów, nie zasiadałem w rządzie — podkreślił.



Bielan był też pytany czy rozmawiał na temat wyborów korespondencyjnych z premierem Mateuszem Morawieckim. - Nie pamiętam w tej chwili. Być może taka rozmowa była — odparł.