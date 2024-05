Duch funkcjonowania tych ludzi, ich ideologia, to była ideologia prowschodnia. Oni tak modelowali polskie sądy Krzysztof Brejza, europoseł KO, o grupie "Kasta"

Po ucieczce Szmydta na Białoruś wiele wskazuje na to, że sędzia był współpracownikiem białoruskiego wywiadu. Tymczasem, jako sędzia Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego miał dostęp do informacji niejawnych — m.in. do materiałów z postępowań ws. przyznania dostępu do informacji niejawnych (zajmował się odwołaniami od decyzji w takich sprawach).



Sprawa Tomasza Szmydta. Krzysztof Brejza: Od kiedy współpracował z białoruskim wywiadem?

- To są przerażające informacje, wiele wskazuje na to, że jeden z najbliższych sędziów z tej grupy środowiska (Zbigniewa) Ziobry, PiS-u, człowiek, który oddelegowany był na najbardziej paskudny odcinek: grupa hejterska, niszczenie niezależnych sędziów, on współpracował przecież w tej grupie modelującej przecież wymiar sprawiedliwości na wzór pararuski, o czym mówiliśmy przecież jako przedstawiciele KO, to jest model moskiewsko-miński. Ten człowiek tam się teraz pojawia. Od kiedy on współpracował? Czy działał sam? Czy w środowisku sędziów ziobrowych jest więcej tego typu przypadków? To powinny zbadać służby - mówił Brejza.

Europoseł KO mówił następnie, że "mówimy o modelowaniu Polski przez ostatnich osiem lat na wzór miński, na wzór moskiewski". - Proszę sobie przypomnieć ataki na UE, lex TVN, ustawe o zgromadzeniach, niszczenie niezależnej prokuratury. Krok po kroku modelowanie Polski na wzór wschodni — dodał.



Krzysztof Brezja o Tomaszu Szymdcie i grupie „Kasta”: Oni modelowali polskie sądy

Zdaniem Brejzy jedynym pozytywnym aspektem ucieczki sędziego na Białoruś to to, że stał się on "lustrem, w którym pokazał kto jest kim i jak ważne są wybory (do Parlamentu Europejskiego) z 9 czerwca". - To są wybory między zachodem a wschodem, reprezentowanym przez takich siepaczy parawschodnich, parasowieckich jak Szmydt.

Europoseł KO mówił też - w kontekście zaangażowania sędziego, który zbiegł do Mińska, w działanie grupy "Kasta" - że "trudno uwierzyć aby zdrajca Szmydt funkcjonował w oderwaniu". - Duch funkcjonowania tych ludzi, ich ideologia, to była ideologia prowschodnia. Oni tak modelowali polskie sądy — stwierdził. - Trzeba zbadać czy ta grupa jako całość nie była prowadzona przez rosyjskie służby - dodał.