Grupa Vorwerk ze swoim flagowym, ale nie jedynym produktem w postaci kuchennego bestsellera Thermomix jest obecna w 61 krajach. Rozwija się w modelu sprzedaży bezpośredniej — towar sprzedają konsultanci podczas prezentacji w domach, a nie w sklepach czy w kanale online. Grupa szczególny nacisk kładzie na Europę, ale także jest aktywna w Azji oraz Ameryce Północnej i Południowej.

Reklama

Wzrosła sprzedaż producenta sprzętu Thermomix

W 2023 r. całkowita sprzedaż grupy wzrosła do 3,2 mld euro. Jednocześnie roczny wynik operacyjny wzrósł do 291,9 mln euro, co było zgodne z założeniami budżetowymi. Dział kuchenny, czyli sprzęty Thermomix/Bimby i Cookidoo, odnotował większą sprzedaż po raz czwarty z rzędu, z kolei sprzęty sprzątające pod markami Kbold/Folletto wygenerowały sprzedaż na poziomie 860 mln euro po wzroście 7,1 proc. rdr, co stanowi drugą najwyższą sprzedaż od 2015 r. w historii Grupy Vorwerk. Firma zauważa, że mając na uwadze liczne wyzwania i trudne warunki ekonomiczne, ogólnie po raz kolejny wykazuje pozytywny rozwój biznesu.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Milka i Oreo znikają ze sklepowych półek. „Niedopuszczalne podwyżki cen” Sieci handlowe coraz częściej nie zgadzają się na wysokie podwyżki cen proponowane przez producentów. Wolą wycofać nawet znane marki ze swoich półek, jak to teraz ma miejsce z produktami koncernu Mondelez pod markami Oreo, Alpen Gold czy Milka.

Dodatkowo Vorwerk podał, że zanotował wzrost liczby konsultantów do ponad 100 tys., co osiągnął czwarty rok z rzędu. Wyniki podczas telekonferencji podał rzecznik Thomas Stoffmehl, a także członkowie zarządu Hauke ​​Paasch i Thomas Rodemann na konferencji prasowej. W 140. roku istnienia Vorwerk pozostaje liderem sektora sprzedaży bezpośredniej w Europie i jest także światowym liderem w sprzedaży bezpośredniej sprzętu AGD.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju grupy. Koncentracja na naszej podstawowej działalności i modelu sprzedaży bezpośredniej po raz kolejny się sprawdziła – mówi Thomas Stoffmehl, rzecznik zarządu Grupy Vorwerk. Firma skupia się na realizacja Strategii 2025, ale też inwestuje. Ok 57 mln euro trafiło na budowę nowego budynku produkcyjnego Thermomix we Francji, zaś ok. 47 mln euro na nowy biurowiec w Wuppertal Rauental.