Michał Szułdrzyński: Dni koalicji są policzone

A to Prawo i Sprawiedliwość zasponsorowało przewrót w Porozumieniu Jarosława Gowina, a to zaczęło zbierać haki na jego ludzi. Równocześnie w rządzie wciąż zasiada trzech ministrów, którzy w następstwie poparcia puczu zostali wyrzuceni z partii i Porozumienie zażądało ich ustąpienia. Gowin nie pozostawał dłużny – przyciąga do swej partii nowych polityków (którzy nie wstępują do Klubu PiS) i ostentacyjnie rozgląda się za partnerem do budowy nowej formacji centrowej. W ostatni weekend ogłosił, że chce być pomostem między rządem a opozycją.

Poniżej dalsza część artykułu