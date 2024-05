Lewica chce CPK. Robert Biedroń: Pozwoli staruszce dojechać do lekarza

Współprzewodniczący Nowej Lewicy przywołał słowa Macieja Laska, pełnomocnika rządu ds. CPK Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, posła Platformy Obywatelskiej, który w piątek rano w rozmowie z Polsat News mówił, że obecna władza "urealnia" projekt CPK "przed podjęciem końcowej decyzji".

17 milionów ludzi, którzy nie mają dzisiaj dostępu do transportu publicznego, zasługuje na to, żeby do każdego powiatu docierała regularnie kolej, żeby do każdej gminy docierał regularnie autobus. Robert Biedroń

- My też chcemy urealnienia tego projektu. Patrząc na Bizancjum, jakie wokół CPK zbudowała poprzednia władza, Zjednoczona Prawica, na pewno taki projekt w takiej formule nie mógł być kontynuowany. Kiedy Zjednoczona Prawica na lewo i prawo szastała publicznymi pieniędzmi w tej sprawie, my w tej sprawie protestowaliśmy - kontynuował.

Biedroń zaznaczył, że koszt CPK jest szacowany na 155 mld zł. - Chcemy tego projektu, ale on musi być urealniony. Będziemy walczyli o ten projekt także dlatego, że wierzymy głęboko - a Lewica zawsze wspierała walkę z wykluczeniem transportowym - że te 17 milionów ludzi, którzy nie mają dzisiaj dostępu do transportu publicznego, zasługuje na swoją godność, na to, żeby do każdego powiatu docierała regularnie kolej, żeby do każdej gminy docierał regularnie autobus - mówił polityk.

- Jeżeli chcemy tego CPK, to właśnie z takiej perspektywy, żeby wyrównywać szanse w całej Polsce, żeby to nie była ponownie gigantomania władzy - dodał. - Żeby to był realny projekt, który pozwoli staruszce dojechać do lekarza, młodym ludziom dojechać do szkoły, pracownikom i pracownicom dojechać do pracy, a ludziom bezpiecznie, tanio i ekologicznie się komunikować. W tej sprawie Lewica będzie zawsze na tak - powiedział Biedroń.