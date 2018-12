Rosja: Górnicy uwięzieni pod ziemią. Nie ma z nimi kontaktu

Rosyjskie służby ratunkowe próbują dotrzeć do dziewięciu górników, którzy znajdują się w kopalni Solikamsk w obwodzie permskim.

Akcję ratunkową utrudnia wysoka temperatura i gęsty dym. Ratownikom zostało do pokonania około 10 metrów. Do tej pory nie było żadnego kontaktu z górnikami, którzy zostali pod ziemią.

Do pożaru doszło na głębokości 340 metrów. W kopalni przebywało w tym czasie 17 osób. Ośmiu górników udało się bezpiecznie wyprowadzić na powierzchnię.

Początkowo informowano, że w kopalni doszło do wybuchu metanu, jednak doniesieniom tym zaprzeczyło Ministerstwo ds. Nadzwyczajnych.

Kopalnia należy do koncernu Uralkali, producenta potażu (węglanu potasu). Wykorzystuje się go do produkcji m.in. szkła i mydła.