Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nawet za dzień zatrudnienia

Urlop wypoczynkowy przysługuje również za miesiąc, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy tylko przez dzień. Nie ma przy tym znaczenia, czy był on roboczy, czy wolny od pracy.

- Pracownik zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z 1 stycznia 2019 r. Uzyskał zgodę. Jak rozliczyć jego urlop wypoczynkowy? 1 stycznia nie pracujemy. Czy zatem urlopu za styczeń już nie trzeba naliczać? – pyta czytelniczka.

Poniżej dalsza część artykułu

Nie.

Urlop należy naliczyć także za styczeń. Rozwiązanie stosunku pracy następuje w tym przypadku już w trakcie miesiąca – ostatnim dniem zatrudnienia jest 1 stycznia. Nie ma przy tym znaczenia, że ten dzień będzie wolny od pracy.

Czytaj także: Ekwiwalent za niewykorzystany urlop a nowy urlop w tym samym roku

Odpowiednia proporcja

Urlop rozliczany proporcjonalnie odnosi się do pracowników:

1) których stosunek pracy w trakcie roku ustaje, a którzy są uprawnieni już do kolejnego urlopu (art. 1551 § 1 k.p.),

2) którzy podejmują pracę u kolejnego pracodawcy w innym roku kalendarzowym niż ten, w którym ustał stosunek pracy z poprzednim pracodawcą (art. 1551 § 21 k. p.),

3) powracających do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającej co najmniej miesiąc nieobecności (rodzaje tych nieobecności wymienia wyczerpująco art. 1552 k. p.).

Jeżeli stosunek pracy ustaje w trakcie roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje u dotychczasowego pracodawcy urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego w jego firmie w tym roku.

Za każdy miesiąc

Przy ustalaniu wymiaru urlopu pracodawca, u którego zatrudnienie ustaje w trakcie miesiąca, powinien przyjąć w obliczeniach pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia. Najmniejszą „podziałką" urlopową przy obliczeniach proporcjonalnych jest bowiem miesiąc.

Mimo że 1 stycznia pracownik nie będzie świadczył pracy, to tego dnia będzie jeszcze pozostawał w zatrudnieniu. Skoro bowiem strony ustaliły, że rozwiązanie stosunku pracy ma nastąpić 1 stycznia, to ten dzień będzie ostatnim dniem zatrudnienia. Umowa rozwiązuje się z upływem dnia oznaczonego jako termin końcowy zatrudnienia. Jeżeli porozumienie miało zmierzać do zakończenia umowy o pracę z końcem roku, to należało w nim podać jako dzień rozwiązania stosunku pracy 31 grudnia 2018 r.

Ten, być może niezamierzony zapis, skutkować będzie koniecznością naliczenia urlopu za styczeń. W konsekwencji oznaczać to będzie konieczność wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ten miesiąc.

Zakładając, że pracownik ma prawo do 26 dni urlopu rocznie, u pracodawcy zostanie rozliczone 3 dni urlopu (26 x 1/12 = 2,166... dni, co zaokrąglamy w górę do 3 dni).

—Marek Rotkiewicz, prawnik

Podstawowe reguły

Przy proporcjonalnym ustalaniu urlopu stosuje się następujące zasady:

- miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu przysługującego danemu pracownikowi; niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca; w razie zakończenia i podjęcia kolejnego zatrudnienia w trakcie tego samego miesiąca, zaokrąglenia dokonuje dotychczasowy pracodawca,

- niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę do pełnego dnia,

- wymiar urlopu proporcjonalnego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się, uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu,

- wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru wynikającego z art. 154 k.p. (20 lub 26 dni rocznie)