Praca zdalna: Nie można nakazać pracownikowi wystroju domowego biura

- Czy pracodawca może nakazać pracownikowi zmianę wystroju pomieszczenia, w którym jest wykonywana praca zdalna, na bardziej odpowiedni jego zdaniem, na potrzeby prowadzenia wideokonferencji z klientami firmy?

Praca zdalna, z uwagi na brak kompleksowych regulacji jej wykonywania, budzi wiele wątpliwości, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Należy pamiętać, że bez względu na miejsce wykonywania pracy, każdy pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy. To pracownik jest bowiem „wizytówką" pracodawcy i istotnym elementem jego wizerunku. Jeżeli w ramach swoich obowiązków pracownik utrzymuje regularne kontakty z klientami firmy, to pracodawca ma prawo oczekiwać, że podczas wideokonferencji będzie on go należycie reprezentował.

W tarczy antykryzysoej wprowadzono ogólną zasadę, zgodnie z którą w celu przeciwdziałania Covid–19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W rezultac...

