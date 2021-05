Czy odmowa udziału w szczepieniu przeciwko COVID-19 może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawcy mają coraz większe uprawnienia służące do ochrony załogi przed zakażeniem koronawirusem. W tym zakresie mogą coraz bardziej ingerować w sferę prywatną pracowników.

W dobie pandemii zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stało się dla przedsiębiorców zadaniem priorytetowym. Przez ostatnie miesiące firmy wykształciły szereg polityk mających na celu ochronę życia i zdrowia zatrudnionych. Wyjątkowa sytuacja uzasadnia stosowanie przez pracodawców środków, które dotychczas były uważane za nadzwyczajne. Przykładowo, coraz więcej przemawia za tym, że odmowa udziału w szczepieniu przeciwko COVID-19 może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.

Priorytetem bezpieczeństwo Jednym z podstawowych obowiązków pracodawców jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szef powinien dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony, uwzględniając zmieniające się warunki wykonywania pracy (art. 207 § 2 pkt 3 kodeksu pracy). Jego zadanie sprowadza się do zagwarantowania faktycznego bezpieczeństwa podwładnych, a nie wyłącznie do realizacji powszechnie obowiązujących przepisów, które nie zawsze nadążają za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2016 r., III PK 146/15).

Przepisy obligują pracodawców, aby w czasie pandemii zapewnili zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz – jeżeli to możliwe – 1,5 m odległości między stanowiskami pracy (§ 10 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, DzU z 2021 r., poz. 512).

Przedsiębiorcy, którzy chcą zapobiegać zakażeniom koronawirusem w swoich firmach, działają na szerszą skalę, opracowując w tym celu wewnątrzzakładowe polityki antycovidowe.

Wewnętrzne obostrzenia Pracodawcy prześcigają się w pomysłach, jak ograniczyć rozprzestrzenianie COVID-19 w firmach. Pomimo braku ustawowego obowiązku, często obligują pracowników do noszenia maseczek podczas pracy, do dezynfekcji rąk lub wymiany rękawiczek po upływie określonego czasu oraz do odkażania stanowisk. Nie wspominając o mierzeniu im temperatury przed wejściem na teren zakładu pracy.

Firmy starają się też minimalizować ryzyko zakażenia załogi w środkach komunikacji, wyłączając możliwość odbywania podróży służbowych transportem publicznym. Pracodawcy coraz częściej zachęcają również do tzw. carpoolingu, czyli wzajemnego podwożenia się pracowników, oferując w zamian dodatkowe benefity, takie jak bezpłatny parking lub pokrycie kosztów benzyny.

Pracownicy mają obowiązek zawiadomić przełożonego w razie zachorowania na COVID-19. Są też zobligowani do poinformowania o kontakcie z osobami poddanymi izolacji lub kwarantannie, wyjeździe zagranicznym czy jakimkolwiek innym ryzykownym działaniu, które mogłoby narazić współpracowników na zakażenie. Praktykowane są też działania, zgodnie z którymi zatrudnieni mają obowiązek zrobić test na Sars-CoV-2 przed przyjściem do pracy.

Niezaszczepieni pod lupą Choć szczepienia przeciwko COVID-19 są nieobowiązkowe, a ich dostępność póki co jest ograniczona, firmy oczekują, że wszyscy członkowie załogi z nich skorzystają. Z czasem pracodawcy mogą zacząć się domagać także informacji o udziale w szczepieniu. Równie dobrze może się okazać, że dzięki zaangażowaniu w ich organizację firmy i tak będą wiedzieć, kto odmówił udziału w immunizacji.

Wyższa wartość Pracownicy niejednokrotnie odmawiają wykonania nowych obowiązków, twierdząc, że nie wynikają one z przepisów. Przykładowo podnoszą, że oczekiwanie udzielenia informacji na temat potencjalnego narażenia na koronawirusa może stanowić naruszenie ich wolności konstytucyjnych, tj. prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) oraz prawa do ochrony danych osobowych (art. 51 Konstytucji).

Pracodawcy oczywiście obstają przy tym, że takiej ingerencji w prawa jednostki wymaga ochrona wszystkich pracowników. Powołują się na to, że wydawanie poleceń oraz współdziałanie z przełożonymi w wypełnianiu zadań z zakresu BHP to podstawowe obowiązki pracownika (art. 211 k.p.). Za naruszenie powyższych zobowiązań szef może nałożyć na zatrudnionego sankcje – upomnienie, naganę, karę pieniężną, a nawet rozwiązać z nim umowę o pracę. Ponadto zachowanie zagrażające zdrowiu załogi narusza prawa konstytucyjne innych pracowników – każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 ust. 1 Konstytucji).

Interes zbiorowy Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021 r. (IV Pa 79/20) dopuścił możliwość wprowadzania w zakładzie pracy obowiązku informowania o odbytych podróżach zagranicznych przez pracowników. Zatajenie informacji lub oświadczenie nieprawdy co do odbycia takiego wyjazdu stanowiło, zdaniem sądu, rażące oraz umyślne naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. stosowania się do poleceń przełożonych, dbania o dobro zakładu pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad współżycia społecznego (art. 100 § 1 oraz § 2 pkt 3, 4 i 6 k.p.).

Zdaniem sądu w Olsztynie ochrona interesu zbiorowego w postaci zdrowia wszystkich pracowników zakładu pracy stanowi wyższą wartość niż prawo zatrudnionego do prywatności. Pracodawca powinien zawiadomić o potencjalnym zakażeniu pracowników, którzy mieli kontakt z członkiem zespołu podejrzanym o narażenie na zakażenie koronawirusem oraz odizolować ich od reszty załogi. Zatrudniający ma bowiem obowiązek niezwłocznie poinformować pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia dla ich zdrowia lub życia oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony (art. 2092 § 1 pkt 1 k.p.).

Podobne stanowisko wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pracownicy pod kontrolą Przywołane przepisy oraz wykładnia dają zielone światło do coraz szerszego monitorowania ryzykownych, z punktu widzenia trwającej pandemii, zachowań pracowników. Prawa poszczególnych osób należy postrzegać w kontekście ich funkcji społecznej i wyważyć proporcjonalnie względem pozostałych praw.

Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której pracodawca narusza prywatność pracowników, za których zdrowie i bezpieczeństwo jest odpowiedzialny, właśnie po to, aby im je zapewnić.

Okazuje się, że w dobie pandemii najważniejsza jest dbałość o zdrowie pracowników, nawet za pomocą wcześniej niestosowanych metod. Pracodawca nie powinien poprzestawać na tradycyjnym podejściu ukierunkowanym jedynie na dążeniu do obniżenia ryzyka zawodowego związanego z występowaniem m.in. biologicznych zagrożeń w miejscu pracy. Podejmowane środki powinny być dostosowane do aktualnych potrzeb, które w obecnej sytuacji dynamicznie się zmieniają.

Rozwiązanie umowy Wydaje się coraz bardziej przekonujące, że za brak wykonania nowych firmowych obostrzeń związanych z walką z COVID-19, w tym np. za brak szczepienia przeciwko COVID-19, pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę z zatrudnionym.

Oczywiście inne okoliczności towarzyszące zwolnieniu też będą miały znaczenie. W przypadku szczepienia na możliwość rozwiązania umowy wpływać będzie przede wszystkim poziom narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny, jakim jest koronawirus, oraz jego transmisji na pozostałych pracowników. Ważne jest również miejsce i rodzaj wykonywanej pracy. Niezaszczepiony pracownik kiosku, który wykonuje swoje zadania w odosobnieniu, stanowi minimalne zagrożenie zarówno dla kolegów z pracy, jak i klientów. W przypadku osób zatrudnionych w szpitalu zakaźnym, narażeni na kontakt z wirusem są wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska.

Miejsce pracy ma znaczenie w kontekście ewentualnego zagrożenia interesów pracodawcy (wyrok SN z 27 marca 2019 r., II PK 321/17). Przykładowo, placówki medyczne mają obowiązek zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa i higieny w czasie pobytu w zakładzie leczniczym. Ewentualne zakażenie pacjentów przez niezaszczepionego pracownika naraża pracodawcę nie tylko na utratę dobrego imienia, ale również na potencjalną odpowiedzialność odszkodowawczą, co także może stanowić powód rozwiązania umowy.

Pracodawca może ustalić w wewnętrznych przepisach nowe, nieznane do tej pory, obowiązki związane z walką z COVID-19, w tym informowania o pozapracowniczych

aktywnościach podwładnych i w razie ich naruszenia rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, a nawet w trybie dyscyplinarnym.

Odwołanie do sądu Osoba, której umowę wypowiedziano lub rozwiązano ze skutkiem natychmiastowym, może odwołać się do sądu pracy. Powodzenie ewentualnego powództwa będzie zależało głównie od wskazanych przez pracodawcę powodów zakończenia współpracy. Jeżeli szef uznał, że niezaszczepiony pracownik stanowi zagrożenie dla pozostałej części załogi, pracownik będzie musiał wykazać, że to nieprawda. Przy czym odwołanie się od decyzji pracodawcy jest praktycznie niemożliwe w razie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony lub umowy cywilnoprawnej.

Pracodawcy mogą spodziewać się oskarżeń o łamanie przepisów, w tym o dyskryminację. Pracownicy często stawiają ten zarzut, ponieważ już samo uprawdopodobnienie nierównego traktowania w firmie przenosi ciężar dowodu na zatrudniającego. W takim przypadku to pracodawca musi wykazać, że rozwiązując umowę kierował się obiektywnymi przesłankami. Jak jednak pokazała sprawa wyroku sądu w Olszynie, coraz więcej wskazuje na to, że sądy mogą oceniać działania pracodawców, stanowiące ingerencję w sferę dotąd uznawaną za zastrzeżoną i ochronną dla pracownika, za legalne i właściwe.