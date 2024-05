Tomasz Pietryga: Znasz Tomasza Szmydta, a powiem ci kim jesteś

W sądownictwie, tak jak w każdej innej profesji, są czarne owce, które psują wizerunek całego środowiska. Oczywiście czyn Tomasza Szmydta jest znacznie poważniejszy niż pijackie występki kilku jego kolegów, którzy zszargali etos sędziowskiej togi. Ta historia bowiem uderza niejako strukturalnie w zaufanie do sądownictwa, bo nie o zdemoralizowanego sędziego tu chodzi, ale o człowieka, który z premedytacją mógł wykorzystywać urząd sędziego i związane z tym zaufanie społeczne oraz nietykalność, uderzając w bezpieczeństwo nas wszystkich.

Po sprawie Tomasza Szmydta trzeba przemyśleć sędziowskie obowiązki i przywileje

Sprawa sędziego Szmydta powinna rozpocząć dyskusję o poszukiwaniu złotego środka, który chroniłby sędziowską niezawisłość, jednocześnie nie narażając na szwank bezpieczeństwa publicznego. Bo nietykalność i niezawisłość przypisana stanowiskom sędziowskim oraz innym w żaden sposób nie może być barierą ochronną dla działalności szpiegowskiej. Być może należy zrewidować podejście do sędziów, którzy mają szerszy dostęp do informacji wrażliwych, aby np. dobrowolnie poddawali się lustracji służb, z gwarancją zachowania niezawisłości, która nie pozwalałaby wykorzystywać takiej „furtki” do politycznych krucjat.

Dziś jednak najpilniejszą sprawą jest wyjaśnić, kim tak naprawdę jest Tomasz Szmydt i jakie szkody mogła wyrządzić naszemu państwu jego działalność. To ważniejsze niż twitterowe polowanie na tych, którzy mieli kontakt z sędzią, aby przyczepić im polityczną łatkę zdrajcy.