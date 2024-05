Aż 800 mln ludzi szuka pracy za granicą. Kto marzy o pracy w Polsce?

Konkurencja o gotowych do pracy za granicą fachowców i specjalistów będzie się więc nasilać, tym bardziej, że ich chęć do emigracji raczej maleje niż rośnie (co widać także wśród Polaków). Co prawda odsetek respondentów aktywnie szukających pracy za granicą nieco się zwiększył w porównaniu z poprzednimi edycjami badania z 2018 i 2020 r.,( z 21 do 23 proc.), ale już łączny udział osób rozważających emigrację spadł do 63 proc. (z 78 proc. w 2018 roku).

Niemcy walczą o fachowców spoza Unii europejskiej

Najwięcej, bo ponad 70 proc. aktywnie szukających pracy migrantów zarobkowych jest w krajach Afryki (w tym w Ghanie i Nigerii), która przy szybkim wzroście liczby ludności i siły roboczej ma problem z bezrobociem i niskimi zarobkami. Sporo chętnych do takich wyjazdów jest też na Bliskim Wschodzie – nie tylko w Egipcie i Algierii, ale też w zamożnej Arabii Saudyjskiej i ZEA — głównie wśród mieszkających tam cudzoziemców. Najczęściej chcieliby pracować w Kanadzie, USA i w Niemczech, które jednak w ostatnich latach nieco straciły na atrakcyjności w oczach potencjalnych pracowników z innych państw.

Jeszcze w 2018 r. USA były wiceliderem zestawieniu, dwa lata później spadły na 4. miejsce, a teraz są na piątej pozycji. Zaraz za Wielką Brytanią, która pomimo Brexitu przyciąga coraz więcej imigrantów, w czym pomaga system nowych wiz dla studentów i pracowników z zagranicy.

Silniej zabiegają też o nich Niemcy, które są drugim co do atrakcyjności krajem do pracy dla pracowników z Bliskiego wschodu i Afryki Północnej a także dla Europejczyków (po USA). Z początkiem marca tego roku wprowadzono w życie drugą część regulacji FEG, która wykwalifikowanym pracownikom spoza Unii Europejskiej ułatwia legalizację pobytu i pracy w Niemczech.

Czym cudzoziemców może przyciągać Polska?

Ukraina, Pakistan, Estonia, Kenia i Turcja – to w tych krajach największy odsetek uczestników badania wyraziło zainteresowanie przyjazdem do pracy w Polsce. Nie są to jednak duże grupy, bo w Ukrainie 2,8 proc. a w pozostałych krajach 1,4 proc.