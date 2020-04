Koronawirus: zwolnienia nie odroczą wdrożenia PPK

Chodzi o pracodawców, którzy 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób w rozumieniu ustawy o PPK (przede wszystkim pracowników oraz obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców), a także tych, którzy 31 grudnia 2019 r. zatrudniali co najmniej 20 osób. Dla obu tych grup firm obowiązuje ten sam termin wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego – tj. zawarcie umów w ramach PPK w październiku i listopadzie 2020 r.

Ustawa o PPK wprowadziła zasadę, że pracodawcy będą obejmowani PPK ze względu na liczbę zatrudnionych osób. Zgodnie z tą zasadą kolejni pracodawcy mieli być obejmowani PPK w czterech kohortach. Wielkość podmiotu zatrudniającego jest badana co sześć miesięcy i tylko jednego dnia. To oznacza, że firmy, które akurat tego jednego dnia zatrudniały więcej osób, mogą zostać objęte PPK wcześniej, niż planowały.

Według stanu prawnego na 14 kwietnia 2020 r., pracodawcy, którzy 31 grudnia 2019 r. zatrudniali co najmniej 20 osób, mają obowiązek tworzenia PPK od 1 lipca 2020 r. Termin ten – po nowelizacji wprowadzonej tzw. tarczą antykryzysową – obowiązuje również pracodawców, którzy zatrudniali co najmniej 50 osób na 30 czerwca 2019 r. Te firmy mogą zawierać umowy już teraz (w pierwszej połowie 2020 br.), ale dzięki nowelizacji mają na to więcej czasu. Ostateczny termin został dla nich zrównany z tym dla mniejszych podmiotów.

Definicja zatrudnionego

W rozumieniu przepisów ustawy o PPK przez osobę zatrudnioną należy rozumieć nie tylko pracowników, ale również np. obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców. To oznacza, że pracodawcy powinni bardzo uważnie dokonać obliczeń i – pamiętając, jaki był stan zatrudnienia na 30 czerwca czy 31 grudnia 2019 r. – określić, kiedy mają obowiązek wejścia do PPK. To ważna informacja. Nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK wiąże się bowiem dla pracodawcy z ryzykiem otrzymania kary grzywny w wysokości do 1,5 proc. budżetu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy. W wielu przypadkach jest to bardzo wysoka kara.