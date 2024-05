Włodzimierz Czarzasty komentuje zmiany w rządzie Donalda Tuska

- Jeżeli chodzi o odejście od tej zasady, która była związana tylko z politykami, to dwie osoby, które zostały powołane do rządu, nie są w tej chwili w pierwszej linii politycznej. Czy to dobrze, czy źle? Ja bym raczej podchodził do ludzi, do każdej osoby z osobna. Nowa ministra kultury, szefowa Zachęty, wielka pozycja, czy ona bardziej jest związana z polityką, czy mniej, powiem szczerze to dla mnie mało ważne - kontynuował. Dodał, że Hanna Wróblewska "jest związana ze środowiskiem kultury, zna się na tych sprawach".

- Jeżeli chodzi o Jakuba Jaworowskiego, to proszę nie szukać wielkiego odstępstwa od polityki, bo on był przecież sekretarzem stanu swego czasu, tak że nie jest to nowa postać jeżeli chodzi o struktury rządowe. Nie jest to postać pierwszoplanowa, ale przecież Donald Tusk też kiedyś nie był postacią pierwszoplanową - powiedział Włodzimierz Czarzasty.