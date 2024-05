- Dochodzi do pierwszych zmian w rządzie - powiedział w piątek premier. Dodał, iż liczy się „wyłącznie interes publiczny. interes państwowy”. - Nie ma co się doszukiwać jakichś tajemniczych okoliczności - stwierdził. Tusk ocenił, że odchodzący z rządu ministrowie wypełnili swoje zadania. Mówił, że ten czas to był okres „rozbijania muru„, a teraz nadchodzi czas ”porządkowania". Premier podziękował ustępującym ministrom za pracę w rządzie. Tusk życzył Sienkiewiczowi powodzenia w nowej roli. - Marcin Kierwiński wykonał bardzo trudne zadania i przetrwał burze, ataki - mówił.



Nowi członkowie rządu. Donald Tusk przedstawia ministrów

Przedstawiając nowych ministrów Donald Tusk oświadczył, że ma pełne zaufanie do Tomasza Siemoniaka, który od teraz będzie pełnił w rządzie dwie funkcje - szefa MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych. Premier powiedział, że zaproponowana na ministra kultury Hanna Wróblewska nie wahała się. - Będzie nie tylko kontynuowała to trudne dzieło, które zaczął Bartłomiej Sienkiewicz - dodał.



- Mimo młodego wieku, człowiek renesansu - tak Tusk przedstawił nowego szefa resortu aktywów państwowych, którym ma zostać Jakub Jaworowski. - Spółki Skarbu Państwa będziemy dalej czyścić - zadeklarował premier dodając, że proces "czyszczenia" trwa w Orlenie. - Życzę powodzenia, gratuluję odwagi - powiedział do Jaworowskiego Tusk.



Ministrem rozwoju i technologii ma zostać obecny szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Tusk zaznaczył, że Paszyk był radnym, przewodniczącym sejmiku i jest parlamentarzystą z dużym stażem. - Ja ci wierzę na słowo, inaczej nie dostałbyś tej nominacji - zwrócił się do polityka PSL szef rządu.