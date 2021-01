Pandemia nie ułatwi likwidacji firmy

Upadłość lub likwidacja pracodawcy nie powoduje automatycznie rozwiązania umów o pracę, ale znacznie je ułatwia. Wobec zwalnianych osób trzeba jednak dochować formalności i się z nimi odpowiednio rozliczyć.

Pracodawca w likwidacji lub upadłości powinien rozwiązać umowy zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie pracy – na podstawie porozumienia stron albo w drodze wypowiedzenia. Porozumienie powinno regulować termin rozwiązania umowy o pracę. Natomiast w wypowiedzeniu należy wskazać okres wypowiedzenia, zawrzeć pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy, a przede wszystkim wskazać przyczynę rozwiązania umowy. Co do zasady ta przyczyna będzie wynikać z faktu likwidacji pracodawcy lub jego upadłości.

Przyczyna zwolnienia musi być oczywiście prawdziwa. W razie sporu sądowego to jej istnienie będzie badał sąd. Sąd może też sprawdzić, czy została konkretnie i precyzyjnie sformułowana.

Zwykle bez kryteriów doboru

Likwidacja pracodawcy lub ogłoszenie jego upadłości jest przyczyną rozwiązania stosunku pracy niedotyczącą pracownika – nie wynika bowiem z jego działań czy umi...

