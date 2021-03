Igrzyska w Tokio bez kibiców z zagranicy

Japończycy oficjalnie wydali na igrzyska 7,5 mld dol., a nieoficjalnie – według Narodowej Rady Audytu – nawet trzy razy tyle. To obliczenia sprzed półtora roku i nie obejmują przełożenia imprezy. Brak zagranicznych kibiców to nie tylko utrata spodziewanych zysków z turystyki, ale także konieczność zwrotu 900 tys. biletów.

– Całe szczęście, że mistrzostwa się skończyły. Gdyby potrwały jeszcze trzy dni, to pewnie nie miałby kto startować. Zawodnicy, którzy mają kwalifikacje lub są wysoko w rankingach, nie zostali zaszczepieni. To błąd. Do Polski przyjechały reprezentacje, które swoich najlepszych zawodników mają już zaszczepionych. Albo szykujemy się na wielką imprezę i chcemy mieć wyniki, albo zostawmy to i bawmy się w ciuciubabkę – grzmi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) Henryk Olszewski, choć to jego organizacja wysłała kadrowiczów na koronazgrupowanie.