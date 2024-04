Prośba Paryża ma zachęcić Ateny? USA wzmogą naciski

Po raz pierwszy pojawiają się potwierdzone doniesienia, że Francja stara się o wypożyczenie obrony powietrznej na czas igrzysk. Do tej pory istniały pogłoski, że podczas igrzysk obecna będzie zagraniczna policja i wojsko.

Choć nie jest to bezpośrednio powiązane z Ukrainą, francuska prośba jest postrzegana jako pośrednia zachęta dla Aten do „odblokowania” części obrony powietrznej w ramach ogólnych europejskich wysiłków na rzecz wzmocnienia Kijowa.

Oczekuje się, że podczas planowanej na piątek telekonferencji w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy Stany Zjednoczone będą wywierać dalszy nacisk na Ateny. Według raportu opublikowanego na początku tego tygodnia przez „Financial Times” europejscy przywódcy podczas zeszłotygodniowego szczytu w Brukseli osobiście namawiali premiera Grecji Kyriakosa Mitsotakisa i jego hiszpańskiego odpowiednika Pedro Sáncheza do dostarczenia Ukrainie systemów obrony powietrznej.

System obrony powietrznej Crotale, o którym mowa, jest produkcji francuskiej i został włączony do greckich sił powietrznych w 2003 roku. Jego zasięg ostrzału wynosi 11–20 km, a maksymalna wysokość obrony wynosi 6 km. Określa się go jako „idealny” do celów, dla których chcą go Francuzi.