Raport: Japońska armia używała w 1939 r. broni chemicznej

Środek parzący, którego używała japońska armia, prowadził do poparzeń skóry i błon śluzowych, a sternit uszkadzał układ oddechowy.

Matsuno podkreślił, że to pierwszy odnaleziony raport, w którym japońska armia sama raportowała o użyciu przez siebie gazów bojowych.

Jak pisze japantoday.com Cesarska Armia Japońska systematycznie niszczyła wszystkie tego typu raporty, po przegranej wojnie.

- Ujawnienie co działo się na polach bitew w czasie chińsko-japońskiej wojny jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Musimy ustalać prawdę, aby wyciągnąć z niej naukę i nie dopuścić do tego, by tragiczna historia się powtarzała - podkreślił Matsuano.

Raport, który liczy 100 stron, opisuje przebieg walk, a także zawiera kopie rozkazów użycia amunicji zawierającej gazy bojowe oraz szczegóły dotyczące strategii działań w górach prowincji Shanxi w lipcu 1939 roku, dwa lata po wybuchu wojny chińsko-japońskiej.

Z raportu wynika, że 6 lipca japońska armia wystrzeliła 31 "czerwonych" pocisków (zawierających sternit) i 28 "żółtych" pocisków (ze środkiem parzącym). Z kolei 17 lipca wystrzelono 60 "czerwonych" pocisków i 28 "żółtych". Następnego dnia wystrzelono aż 140 "czerwonych" pocisków i 20 "żółtych".

Dokument wskazuje, że po analizie sił chińskich oddziałów użycie "czerwonych" pocisków stało się kluczowe, by wyprzeć wroga z pozycji w górach. "Żółte" pociski okazały się z kolei "ekstremalnie skuteczne". Matsuno twierdzi, że raport jest pierwszym dowodem na użycie sternitu przez japońskie siły lądowe w Chinach.

- Armia wiedziała, że narusza prawo międzynarodowe. Prawdopodobnie wybrano miejsce znajdujące się głęboko w górach, by tam po raz pierwszy użyć broni chemicznej, ponieważ uważano, że trudniej będzie to ujawnić - wyjaśnił Matsuno.

Używanie broni chemicznej było zakazane na podstawie Konwencji Haskiej z 1907 roku, która została ratyfikowana przez Japonię.