Koronawirus: kto może korzystać z usług hotelarskich w czasie epidemii

Nadal aktualne pozostają pytania co do katalogu osób, wobec których świadczenie hotelarskich jest usług jest dozwolone.

Początkowe obostrzenia prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego nie ograniczyły bezpośrednio świadczenia usług hotelarskich.

Stan zagrożenia epidemicznego Zakazana została jedynie działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania takich jak ośrodki kolonijne, ośrodki wczasowe, kwatery dla gości, czy gospodarstwa wiejskie świadczącego usługi agroturystyczne.

Kolejne zakazy Stan ten nie trwał jednak zbyt długo i rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od 31 marca 2020 r. do odwołania – wprowadzono czasowe ograniczenie działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich. Co prawda rozporządzenie przewidywało wyjątki od tego zakazu, ale ich zakres nie napawał branży hotelarskiej optymizmem i budził szereg uzasadnionych wątpliwości.

Ekspresowe wykwaterowanie Po pierwsze, zakaz ten został ogłoszony 31 marca i miał obowiązywać już od 2 kwietnia co oznacza, że do tego dnia goście przebywający aktualnie w hotelu powinni się wykwaterować. Łatwo sobie wyobrazić jak wielkim zaskoczeniem musiał być dla gości hotelowych fakt, że wkrótce zostaną bez dachu nad głową. Mając na uwadze, że dwa tygodnie wcześniej zakazane zostało prowadzenie obiektów noclegowych, opcji na znalezienie nowego lokum w niecałe dwa dni nie było zbyt wiele.

Kto może nadal korzystać z hoteli Wątpliwości wzbudził również określony w rozporządzeniu katalog osób, które nadal mogą korzystać z usług hotelarskich. Z zakazu zwolnione bowiem zostały hotele zapewniające zakwaterowanie osobom objętym kwarantanną lub izolacją, wykonującym zawód medyczny lub osobom zakwaterowanym w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniem działalności rolniczej. Dodatkowo na mocy ogłoszonego ostatnio rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w hotelach zakwaterowani mogą być również pacjenci i ich opiekunowie, jeżeli konieczność zapewnienia zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie 2.0 Prawodawca szybko spostrzegł piętrzące się problemy związane z dopiero co wprowadzonymi ograniczeniami i zakazami i już następnego dnia ogłoszone zostało kolejne rozporządzenie Rady Ministrów z 1 kwietnia 2020 r., które zmieniało ogłoszone dzień wcześniej rozporządzenie. Niestety jeśli chodzi o usługi hotelarskie, tylko część wątpliwości została dzięki temu rozwiana. Postanowiono bowiem, że zakazu nie stosuje się w przypadku, gdy świadczenie usług hotelarskich rozpoczęło się przed 31 marca 2020 r. Dzięki temu dotychczasowi goście hotelowi mogli – dosłownie – spać spokojnie i zakończyć swój pobyt w hotelu zgodnie z planem.

Praca zdalna z pokoju hotelowego Możliwość kontynuowania świadczonych już usług było jedyną zmianą jaką w tym zakresie wprowadzono w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Aktualne pozostają natomiast pytania co do katalogu osób wobec, których świadczenie usług jest dozwolone. Zacznijmy od wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych. Mając na uwadze wprowadzoną ostatnio możliwość polecenia przez pracodawcę pracownikowi pracy zdalnej, wydaje się, że nie ma nic przeciwko aby pracownik został skierowany do hotelu celem wykonywania swych obowiązków służbowych. Pracodawca może bowiem w celu przeciwdziałania COVID-19 polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Tym samym, nie jest powiedziane, że zawsze musi to być dom pracownika. Nie trudno sobie wyobrazić, że świadczenie pracy z domu może być w niektórych przypadkach niemożliwe lub nie do końca profesjonalne. Pracodawcy może zależeć aby jego pracownikowi nie przeszkadzali inni domownicy oraz aby ten był wypoczęty. Ponadto jeżeli pracodawca chce aby pracownik świadczył pracę zdalnie, a ten zgłasza mu, że w swoim domu nie ma do tego warunków, pracodawca – jeśli zależy mu na kontynuowaniu pracy – powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie do tego warunki. Jeżeli więc stan epidemii będzie się przedłużał, hotele mogą być zainteresowane świadczeniem usług hotelarskich osobom pracującym zdalnie.

Pięciogwiazdkowe biuro Kolejne wyłączenie dotyczy osób zakwaterowanych w związku z wykonywaniem przez nich określonej działalności. Podobnie jak w przypadku osób pracujących zdalnie, wielu przedsiębiorców może zdecydować się na tymczasowe przeniesienie biura do pokoju hotelowego. Pozwoliłoby im to m.in. na kontynuowanie swojej działalności bez konieczności ingerencji w życie innych domowników. Jednocześnie podczas pobytu w hotelu mieliby zapewnioną odpowiednią infrastrukturę, sprzęt oraz podstawowe usługi. Biorąc pod uwagę aktualne brzmienie przepisu należy uznać, że świadczenie tego rodzaju usług hotelarskich jest dozwolone.

Hotelowa kwarantanna nie dla wszystkich Zgodni z rozporządzeniem hotele mogą świadczyć swoje usługi osobom objętym kwarantanną. Przepis nie wyjaśnia jednak co dokładnie należy rozumieć przez kwarantannę. Niewątpliwie odnosi się do objęcia kogoś kwarantanną na podstawie decyzji inspektora sanitarnego. Ponadto w ostatnich dniach wprowadzono kilka przypadków gdy możemy być objęci kwarantanną automatycznie jak np. w wyniku powrotu do kraju z zagranicy lub objęcia kwarantanną osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Co natomiast w sytuacji gdy na swego rodzaju kwarantannę wysyła nas pracodawca. Zgodnie z ostatnimi zaleceniami dla pracodawców w związku z koronawirusem opublikowanymi na stronie Ministerstwa Zdrowia pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, dusznością i gorączką, który stawi się w miejscu pracy, powinien zostać jak najszybciej odizolowany od współpracowników i niezwłocznie odesłany do domu z zaleceniem kontaktu telefonicznego z placówką podstawowej opieki zdrowotnej. Tym samym taki pracownik objęty jest swego rodzaju kwarantanną, ale nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć czy może ją odbyć w hotelu. Takich wątpliwości nie będzie przy tzw. samo-kwarantannie. Wielu ludzi decyduje się z własnej woli poddać odosobnieniu aby nie narażać siebie ani innych na ryzyko zakażenia. Mając jednak na uwadze, że przepis mówi o objęciu kogoś kwarantanną, należy uznać, że takie osoby nie mogą w drodze wyjątku skorzystać z usług hotelarskich.