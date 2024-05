Wietrzenie gabinetów w Grupie PZU. Duże zmiany kadrowe

Pod koniec marca nowa rada nadzorcza PZU powierzyła kierowanie spółką Arturowi Olechowi, który do czasu uzyskania zgody KNF będzie pełnił obowiązki prezesa. W skład zarządu rada powołała również Bartosza Grześkowiaka, Elżbietę Häuser-Schöneich i Jana Zimowicza. PZU ogłosiło przy tym, że powołania następują od 12 kwietnia.

Zmiany w kierownictwach spółek PZU

Na tym jednak nie koniec zmian. W ostatnich dniach kwietnia nastąpiły bowiem zmiany w składzie organów zarządczych spółek Grupy PZU. Zmiany zaszły w zarządach PZU Zdrowie, TFI PZU, TUW PZUW, a także w składach rad nadzorczych PZU Życie oraz TUW PZUW.

I tak PZU poinformowało, że rada nadzorcza PZU Zdrowie odwołała z zarządu spółki Karolinę Helmin-Biercewicz, Marcina Gomołę i Oliwera Kubickiego. W skład zarządu spółki wchodzą obecnie Weronika Dejneka, p.o. prezesa zarządu i Ernest Podgórski, wiceprezes zarządu. Rada nadzorcza TFI PZU zdecydowała o odwołaniu z zarządu spółki Roberta Zimy, Kamili Gers i Michała Stefańskiego i powołaniu w skład zarządu Artura Treli jako wiceprezesa zarządu, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu. Z kolei rada nadzorcza TUW PZUW podjęła decyzje o odwołaniu z zarządu Towarzystwa: Rafała Kilińskiego z funkcji prezesa zarządu TUW PZUW oraz Tomasza Karusewicza z funkcji członka zarządu. Zdecydowała ponadto o oddelegowaniu członka rady nadzorczej Jakuba Sajkowskiego do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu TUW PZUW. Natomiast nadzwyczajne walne zgromadzenie PZU Życie odwołało ze składu rady nadzorczej Beatę Teresę Bieńkowską i powołano w skład Rady Nadzorczej Jarosława Kochaniaka oraz Pawła Stykowskiego.

I to jednak nie koniec. Z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" wynika bowiem, że do 6 maja 2024 r. w PZU zwolnionych zostało kilkudziesięciu dyrektorów. Dotyczy to właściwie wszystkich spółek z Grupy PZU.