Dzisiejszy obraz zagrożeń z przeszłości

Dobrze pamiętam też, jak ówczesny prezes BZ WBK Mateusz Morawiecki apelował histerycznie w 2008 r. do rządu i NBP o masowe wielomiliardowe interwencje na rynku międzybankowym, który po upadku Lehman Brothers zamarł, gdyż banki przestały sobie ufać i przestały pożyczać sobie pieniądze. Morawiecki uważał, że w takiej sytuacji konieczna jest interwencja państwa. Apelowałem wówczas, by tego nie robić, bo sam rynek wcześniej lub później sobie z taką sytuacją poradzi. I tak się stało. Udało się uratować wiele miliardów budżetowych pieniędzy.

Piszę o tym dlatego, że po wielu latach Paweł Borys maluje teraz obraz zagrożeń, które się nie zmaterializowały, ale on sam jest głęboko przekonany, że stało się tak tylko dlatego, że uratował Pekao. Wszystko byłoby fajnie, gdyby chodziło o klasyczną „fire sale”. Tak jednak nie było, konsorcjum PFR i PZU zapłaciło za bank cenę, która przez kolejne sześć lat przewyższała aktualną dzisiejszą kapitalizację banku, czyli zwrot z tej inwestycji był ujemny. Ówczesny szef PFR mówi jednak o zwrocie z inwestycji na „dobrym i satysfakcjonującym” poziomie 35 proc. Przyjrzyjmy się zatem bliżej jego kalkulacjom.

Czy kupno Pekao od Włochów było dobrym interesem?

Przy obliczaniu zwrotu wartości z inwestycji bierze się pod uwagę „total return on investment”, uwzględniający wypłacone dywidendy. Jednak nawet z dywidendami zwrot na tej inwestycji jest ujemny, bo Paweł Borys nie uwzględnia w kalkulacji kosztu kapitału (przyjmuje, że jego koszt jest zerowy). Nabycie akcji Pekao nastąpiło w czerwcu 2017 r. Pierwsza dystrybucja dywidendy nastąpiła niemal natychmiast (14 dni po zakupie akcji – nabycie prawa do dywidendy, 30 dni po zakupie – wypłata). Cena nabycia akcji w transakcji z Unicreditem wyniosła 123 zł. Jeżeli przyjąć pierwszą dystrybucję dywidendy za swoiste „dyskonto” to cena zakupu wyniosła 115 zł za akcję. Przez cały czas, po kupnie akcji przez konsorcjum PZU i PFR, stopa dywidendy nie przekroczyła (w stosunku do ceny nabycia akcji) 6,9 proc. (dywidenda wypłacona w 2018 r.). Przy czym w kolejnych latach była tylko niższa, a w 2023 r. wyniosła 4,7 proc. (w stosunku do wartości inwestycji). Tymczasem koszt kapitału pomiędzy 2017 a 2023 r. powinniśmy liczyć na przynajmniej 8–9 proc. (w roku inwestycji). A dzisiaj – z uwagi na inflację i stopę „bez ryzyka” (czyli przy inwestycjach w papiery skarbowe) – ten koszt jest na poziomie dwucyfrowym.

Zatem, uwzględniając nawet nominalny wzrost wartości akcji po podniesieniu stóp przez NBP (i wzroście wyniku odsetkowego banku) w ciągu ostatniego 1,5 roku, nie da się obronić tej inwestycji, jej rentowność jest nadal ujemna. Również twierdzenie, że kurs banku zwyżkuje, bo spadło ryzyko regulacyjne (ja nic takiego nie zauważyłem, liczę natomiast na rzetelne traktowanie sektora bankowego przez nowy rząd), a stopy procentowe pozostaną dłużej wysokie (ja mam nadzieję, że będą spadać szybciej, gdyż liczę na rozsądną politykę fiskalną nowego demokratycznego rządu w przeciwieństwie do nieodpowiedzialności populistycznych poprzedników), też należy włożyć między bajki.