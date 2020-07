„Przesłuchanie": Niszcząca siła wielkich ambicji

Anna rzeczywiście przypomina profesora z „Whiplash", genialnego profesjonalistę, a jednocześnie kata, który upokarza studentów, szczuje ich na siebie nawzajem, by wzbudzić chęć rywalizacji i bycia najlepszym. U Anny działają podobne mechanizmy. Jest gotowa zgnoić ucznia, żeby jego grę doprowadzić do perfekcji. Jest ostra, wymagająca, nie znosi sprzeciwu.

Jonas chodzi do liceum, w którym uczy Anna. Też gra na skrzypcach. Jednak jego życiową pasją i marzeniem jest hokej. „Zniszczysz sobie ręce" – mówi do syna matka, a on ucieka czasem przed nią do pracowni ojca. Dla Alexandra muzyka jest całym światem, ale są granice, których nauczycielce przekroczyć nie pozwoli, nie da się odzierać z godności i upokarzać.