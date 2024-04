Jego nakręcona w 2008 roku „Klasa” była jednym z najciekawszych filmów o emigrantach, jakie powstały w XXI wieku, w czasach wzmożonych migracji. Oparta była na powieści François Begaudeau, który w znacznej mierze opisał swoje własne doświadczenia jako nauczyciela w 20. dzielnicy Paryża.

Laurent Cantet zrobił swój film w czasie, gdy Francja była świeżo po olbrzymich rozruchach wywoływanych na ulicach Paryża czy Lyonu przez czarnoskórych emigrantów. Pokazał szkołę na przedmieściach stolicy. Klasę, w której obok uczniów francuskich siedzi w ławkach młodzież z Afryki, Azji, Europy Wschodniej. Ta klasa stała się dla niego swoistym laboratorium — metaforą nowej Francji. Cantet chce widzom uzmysłowić, że w dobie migracji i ogromnego napływu emigrantów takie właśnie staje się francuskie społeczeństwo. W szkolnych ławkach nie zasiadają już obok siebie Jean-Pierre, Veronique, Claude. Że młodzi Francuzi noszą też inne imiona: Nassim, Boubacar, Souleyman, Wei. I jeśli nie zasymilują się w kraju nad Sekwaną, jeśli nie zaczną kibicować francuskiej drużynie piłkarskiej i czytać francuskiej gazety, jeśli nie znajdą w nowych ojczyznach swojego miejsca, to na przedmieściach Paryża i Lyonu długo będą płonąć samochody. „Klasa” zdobyła w 2008 roku Złotą Palmę w Cannes, potem również nominację do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

Laurent Cantet urodził się 11 kwietnia 1961 roku w Melle, we Francji. Studiował w Institute des Hautes Études Cinématographiques w Paryżu, pracował w telewizji. Swój pierwszy film fabularny „Zasoby ludzkie” nakręcił w 1999 r. Ta opowieść o chłopaku, który zaczął pracować na kierowniczym stanowisku w fabryce, gdzie robotnikiem był jego ojciec, została uhonorowana Cezarem dla najlepszego filmu roku. Innym znanym filmem Canteta jest też „Odjazd” (2001) – historia mężczyzny, który przed rodziną ukrywa, że został zwolniony z pracy. Z kolei jego „Na południe” było filmem o seksturystyce. Charlotte Ramnling zagrała tam starzejącą się profesor filozofii, która „sponsorowała” osiemnastoletniego Haitańczyka.

Po sukcesie „Klasy” Laurent Cantet zaczął kręcić filmy poza Francją. Jego „Letnia szkoła życia” miała premierę w sekcji Un Certain Regard w 2017 roku. Ostatni film „Arthur Rambo” pokazał trzy lata temu. Lewicowe poglądy Canteta sprawiły, że często porównywany był we Francji do Kena Loacha.

Jak podał rzecznik prasowy agencji UBBA, do której Laurent Cantet należał, reżyser umarł 25 kwietnia nad ranem, po ciężkiej chorobie. Miał 63 lata.