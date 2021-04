"Ludzie mnie nie kochają". Dokument o Trumanie Capote

Truman Capote zostawił nieznany, niedokończony manuskrypt powieści. Rękopis utkwił podobno w jakiejś skrytce bankowej. Jeśli się odnajdzie – będzie wart miliony.

Kate Harrington, adoptowana córka pisarza, miała 13 lat, gdy jak mówi „wziął ją pod skrzydła”. Pamięta, jak po raz pierwszy pojawił się w jej domu na zaproszenie ojca, który miał zostać jego menedżerem. Ujawnia, że panowie zostali kochankami, a ojciec opuścił rodzinę a potem i Capote’a. Musiała wtedy szukać pracy, więc zadzwoniła do pisarza z prośbą o pomoc. Zaproponował, by przyjechała do niego do Nowego Jorku. - Otworzył przede mną wrota literatury, tańca, sztuki, mody, muzyki, ludzi znanych – wspomina Kate. - Uważał, że życie się zmienia, a pisanie to jedyny sposób, żeby pozostać sobą. Wszystko zapamiętywał z fotograficzną dokładnością i wykorzystywał później w swoich powieściach. - Zaczynał dzień od kawy i rozmów z dziennikarzami rubryk towarzyskich – pamięta Kate. – Sprzedawał im najnowsze plotki i tajemnice. Poniżej dalsza część artykułu

Bywał złośliwy. Uważał, że im aktor jest mniej inteligentny, tym lepiej gra. Przyznawał, że Marlon Brando to świetny aktor, ale i „taki głupek, że aż skóra cierpnie”. Capote pojawiał się na każdym większym wydarzeniu towarzyskim w NY. - Chętnie go zapraszali – twierdzi Dotson Rader, przyjaciel i pisarz. On sam mawiał: „Ludzie się mną zachwycają, ale mnie nie kochają, bo jestem dziwny”.



Był niski, śmiano się z jego dziecięcego głosu, z którego nie wyrósł w wieku męskim. No i żył w cieniu swojej niełatwej rodzinnej historii - matka go zostawiła, ojca też nie było. Mieszkał na wsi z dwiema ciotkami, które wcześniej wychowywały jego matkę. Nigdy nie zaakceptowała, że był gejem, a on, że go zostawiła. W latach 50. popełniła samobójstwo. Utrwalił ją potem w słynnym „Śniadaniu u Tiffany’ego” (1958) nie kryjąc, że Holly znał ze swojego życia. Ale zanim do tego doszło, wyjechał z rodzinnego Nowego Orleanu do Nowego Jorku – zdeterminowany, by odnieść sukces. Miał 19 lat, gdy w 1943 roku podjął pierwszą pracę – gońca w magazynie New Yorker. Cztery lata później napisał pierwszą książkę, także jedną z pierwszych otwarcie poruszających temat homoseksualizmu. „Inne głosy, inne ściany” (1948) zwracały uwagę autobiograficznymi wątkami i coming outem, na który stać było wówczas niewielu.