Lek pomagający chorym na COVID-19 dotrze do Polski

Co ciekawe dopiero teraz Polska będzie za ten lek płaciła. Do tej pory lek bezpłatnie dostarczała firma a od końca sierpnia płaciła za niego Unia Europejska. Nowe dostawy będą realizowane dla wszystkich państw UE w takiej samej cenie.

Umowa pozwala państwom członkowskim UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Wielkiej Brytanii na koordynowany przez Komisję Europejską zakup leku Veklury zarówno w celu zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania, jak i zgromadzenia zapasów na przyszłość. Umowa obejmuje zakupy leku Veklury w ciągu najbliższych sześciu miesięcy z możliwością jej przedłużenia. Dokument ten umożliwi szybki i sprawiedliwy dostęp do leku Veklury oraz stosowanie go u kwalifikujących się do terapii chorych na COVID-19 w większości krajów UE w tym w Polsce.

Gilead rozpocznie realizowanie zamówień po 12 października.

3 lipca 2020 roku Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie tego leku do obrotu w krajach UE , EOG i Wielkiej Brytanii, w których lek ten jest wskazany do leczenia COVID 19 u pacjentów z zapaleniem płuc, u których konieczne jest podawanie tlenu - powiedział Michał Kaźmierski - dyrektor generalny Gilead Sciences Poland.

Pozwolenie to zostało wydane po przeprowadzeniu badania klinicznego w którym wykazano skuteczność i bezpieczeństwo leku w trakcie pięcio- i dziesięciodniowej terapii. Jak się dowiedziała "Rzeczpospolita" - podaż leku powinna zaspokoić popyt do końca października.

Remdesivir jest lekiem przeciwwirusowym - charakteryzującym się szerokim spektrum aktywności przeciwwirusowej, obejmując takie patogeny wirusowe jak Ebola, SARS, Marburg, MERS , SARS-CoV-2 (wirus wywołujący COVID-19).

Co ciekawe - ze względu na odpowiedzialność społeczną - Gielad - jak w przypadku innych schorzeń wielu państw trzeciego świata - udzielił zgody na produkcję leku w formie generyku, aby był on tańszy i przez to dostępny dla państw, których nie byłoby stać na ceny obowiązujące w Europie czy USA (gdzie cena leku jest wyższa niż w UE)

Po przeprowadzeniu inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych możliwe jest wyprodukowanie 2 milionów dawek, co oznacza 400-krotny wzrost od stycznia 2020 roku.