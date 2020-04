Rosja. Papierosów może zabraknąć

O wstrzymaniu produkcji w fabrykach tytoniowych (Japan Tobacco International, Philip Morris International i British American Tobacco) w Rosji poinformował portal newsru.com. Wcześniej o zawieszeniu produkcji we wszystkich fabryk tytoniowych w okolicy Petersburga informował lokalny portal Fontanka. Wszystko przez ograniczenia, które władze wprowadziły w związku z pandemią koronawirusa. W ubiegłym tygodniu prezydent Władimir Putin ogłosił długi weekend, który w Rosji trwa od 30 marca do 3 kwietnia i wiele wskazuje na to, że zostanie przedłużony.

Produkcja tytoniowa nie znalazła się na liście „artykułów pierwszej potrzeby", sporządzonej przez rząd, a to oznacza, że fabryki papierosów nie będą mogły pracować w czasach kwarantanny. Przedstawiciele branży apelują do rządu by to zmienić, ponieważ, jak twierdza, już w najbliższym czasie papierosy mogą zostać towarem deficytowym w Rosji.